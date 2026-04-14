AES Chile inicia operación de planta solar fotovoltaica que involucra una inversión por sobre US$ 300 millones

AES anunció el inicio de operaciones de Andes Solar III, ubicado en la Región de Antofagasta, continuando con el desarrollo de su Hub Andes Solar, el cual es considerado -según la firma- el más grande de Latinoamérica en su tipo y que contempla a la fecha una inversión total que supera los US$ 1.300 millones.

Andes Solar III, que contempla un desembolso superior a US$ 300 millones, corresponde a una planta solar fotovoltaica con una capacidad instalada de generación de 171 MW y un sistema de almacenamiento en baterías (BESS) de 171 MW por tres horas, lo que permite aportar energía renovable y flexible al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según explicó la empresa, la energía renovable proveniente de las operaciones del Hub Andes son equivalentes al consumo de cerca de 800 mil hogares, constituyéndose como un elemento clave para facilitar la descarbonización del SEN.

"Este aporte se ve reforzado por una infraestructura de transmisión, donde la Subestación Andes se posiciona como un punto clave en el norte y como conexión de la única línea de transmisión eléctrica internacional entre Chile y Argentina (InterAndes)", dijeron.

En el comunicado, el CEO de AES Andes, Javier Dib, destacó que “el ingreso a operación comercial de Andes Solar III nos llena de orgullo y marca un hito clave en nuestra trayectoria, consolidando nuestro Hub Andes Solar como el más grande de Latinoamérica, lo que nos permite consolidar un ciclo estratégico en nuestra transformación”.

Dib sostuvo que "hoy seguimos avanzando con nuestro equipo en la construcción de más de 2.000 MW que iniciarán operación comercial entre 2026 y 2027, lo que constituye una señal clara de la confianza de AES en Chile como una plataforma sólida y competitiva para continuar invirtiendo en energías renovables".

"Seguiremos aportando con eficiencia y responsabilidad al sistema eléctrico, reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con el desarrollo energético sostenible de Chile”, agregó.