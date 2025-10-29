Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Coeva aprueba por unanimidad primer gran proyecto vinculado a la industria de hidrógeno verde en Magallanes por US$ 830 millones

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, calificó el hito alcanzado por la iniciativa de HIF Global como una "grandísima noticia económica para Chile y para Magallanes".

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 29 de octubre de 2025 a las 18:45 hrs.

Energía hidrógeno verde SEIA Karen Peña
<p>Coeva aprueba por unanimidad primer gran proyecto vinculado a la industria de hidrógeno verde en Magallanes por US$ 830 millones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Sudafricana Gold Fields inaugura la mayor mina de oro de Chile y ve “perfectamente plausible” que metal llegue a US$ 5.000 la onza en 2026
2
Economía y Política

Contraloría da duro golpe al proyecto de Gobierno que cambia el CAE por nuevo sistema de financiamiento
3
Empresas

"De mutuo acuerdo": El Corte Inglés confirma salida de Gaston Bottazzini tras un año como CEO en el grupo español
4
Empresas

Fin de una era en Sodimac Chile: histórico gerente general deja el retailer tras 20 años en el cargo
5
Empresas

En tiempo récord: Enami obtiene aprobación ambiental de Nueva Paipote, su megaproyecto de fundición y refinería de US$ 1.700 millones
6
Internacional

Investigación de Citi no entrevistó a las mujeres que se quejaron de la conducta de ejecutivo
7
Mercados

Cambios en LarrainVial: Fernando Larraín dejará funciones ejecutivas y Andrés Trivelli asume gerencia general
8
Economía y Política

El principal gremio empresarial del país eligió a su nueva gerenta general: puesto será ejercido por histórica ejecutiva
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete