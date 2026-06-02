Desaparición del jurel impacta en industria pesquera y a todo el sector fabril
Los niveles de captura de esta especie muestran una reducción de un 50%, según el gremio Sonapesca.
Noticias destacadas
Desde inicios de 2026, el principal recurso pesquero de Chile, el jurel, brilla por su ausencia, anotando una caída del orden de 50% en sus niveles de captura en los primeros seis meses del año. “Hay poco jurel y cuando lo hay, es muy chico: no se puede pescar”, resume el presidente del gremio Sonapesca, Felipe Sandoval.
El sector industrial utiliza este pez para elaborar productos de consumo humano, en tanto que la flota artesanal lo destina a fabricar harina de pescado.
Pero, según el representante gremial, no es la única especie desaparecida en aguas nacionales. Otro tanto ocurre con la anchoveta. Tradicionalmente presente en el Norte Grande, este pez pelágico ha sido esquivo en las aguas nortinas y se ha encontrado en los límites con Perú.
Las causas de la desaparición de estos peces no están del todo claras, pese a las misiones oceanográficas que se han desplegado para detectar recursos pesqueros en aguas jurisdiccionales. Se señala que la ausencia de jurel y anchoveta se debe a factores anómalos en el océano y la entrada de masas de aguas cálidas ha provocado que los peces migren hacia zonas más frías y profundas o se dispersen, lo que obliga a la flota a recorrer miles de millas sin éxito. “Lo que sí tenemos claro es que en Chile falta investigación oceánica para poder anticiparnos a eventos de esta naturaleza”, señala Sandoval.
Cabe indicar que la actividad industrial en abril cayó 0,4%, incidida principalmente por la disminución de la pesca, señaló el Banco Central.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Kast empujará la ley de Transferencia Tecnológica y aboga por "diseñar y entrenar" IA en Chile
El la cuenta pública, el mandatario planteó en ciencia y tecnología pasar de exportar materias primas a capturar valor de las cadenas tecnológicas del futuro, y puso a la inteligencia artificial como eje de su política científica.
Ampliar distribución de fondos de terceros en Latinoamérica: la estrategia de VolcomCapital tras adquirir XLC
La adquirida posee contratos de colocación con Aberdeen, Franklin Templeton y Janus Henderson. Felipe Monárdez se mantendrá en el negocio como socio de la compradora, junto a José Miguel Bulnes y Felipe Larraín.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete