Presidente de Arauco: "Vemos una oportunidad para retomar con fuerza una agenda de crecimiento"

Matías Domeyko, ejecutivo de la firma forestal, enfatizó que "necesitamos un estado ágil, dinámico, que apoye, reconozca y fortalezca el rol clave de la empresa".

Tras un 2025 "marcado por un entorno económico global desafiante", junto con la caída en el precio de la celulosa -que provocó un desplome del 91% de sus utilidades en el año-, el presidente del directorio de Arauco, Matías Domeyko, se mostró optimista respecto del impulso de nuevas inversiones en Chile y el auge de las industrias basadas en recursos renovables en todo el mundo.

Así lo hizo ver en su carta a los accionistas de la firma forestal del Grupo Angelini, publicada este jueves junto con la memoria anual de la compañía, donde destacó que, en los últimos años, el país ha visto "cómo los procesos para desarrollar proyectos de inversión se han vuelto cada vez más extensos y complejos".

Dado lo anterior, hizo énfasis en que contar con altos estándares ambientales es fundamental, pero también lo es disponer de "procesos claros, predecibles y oportunos que permitan materializar las inversiones que el país necesita para crecer". Agregó: "Necesitamos un estado ágil, dinámico, que apoye, reconozca y fortalezca el rol clave de la empresa para el desarrollo de Chile y su gente".

Si bien Domeyko no mencionó específicamente el cambio de gobierno ni los anuncios hechos en esa dirección por la actual administración de José Antonio Kast, sostuvo que, hacia adelante, "vemos una oportunidad para retomar con fuerza una agenda de crecimiento y productividad que permita impulsar nuevas inversiones, fortalecer la competitividad del país y aprovechar plenamente el potencial de industrias basadas en recursos renovables".

Cabe recordar que a inicios de 2026, en conversación con DF, Domeyko declaró no conocer "ningún otro país donde sea tan difícil invertir como en Chile" y valoró el tono de las nuevas autoridades: "Se ve una voluntad muy positivo, que eso cambia el ánimo".

Entorno global

Respecto del escenario internacional, el presidente del directorio comentó que "seguirá marcado por incertidumbre", donde tensiones comerciales, nuevas barreras arancelarias y la reconfiguración de los mercados "están transformando las dinámicas del comercio global y plantean nuevos desafíos para nuestra industria".

Aun así, expresó que en Arauco están convencidos de que el mundo avanzará progresivamente hacia una economía basada en recursos renovables y que, en ese escenario, la madera y los productos forestales tienen un rol cada vez más relevante en la transición hacia materiales más sostenibles y economías bajas en emisiones.

Respecto de los proyectos emblemáticos de la firma que cuenta con presencia en 11 países, destacó los avances de Sucuriú en Brasil, que permitirá aumentar en un 68% la capacidad de producción de celulosa de la empresa (3,5 millones de toneladas al año) y el desarrollo de los proyectos Vikingo 2.0 y Alacrán en México, que totalizan US$ 404 millones de inversión.