Domingo Rojas, director nacional del SAG: “La mosca de la fruta nos tiene muy preocupados. Llevamos largo tiempo peleando con sus constantes brotes”

La nueva autoridad del SAG sostuvo que la alta dirección del servicio se involucrará de lleno en resolver el tema. Sobre sus desafíos en el cargo, destacó la modernización de la institución con casi 60 años de historia.

El ingeniero agrónomo Domingo Rojas fue una de las 12 “balas de plata” del Presidente José Antonio Kast: lo designó como director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), mismo cargo al que había postulado vía Alta Dirección Pública cuatro años antes, pero que, pese haber quedado en la terna final, no fue seleccionado por el gobierno anterior.

Fue una jugada política inusual para este servicio, que para el mismo Rojas refleja “un mensaje potente que está dando el Presidente, de decir que este sector es relevante”, dijo a DF en su primera entrevista en el cargo.

Egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez, se declaró “con muchas ganas” para el desafío, el que enfrenta como quien ya conoce la interna: trabajó allí en 2011 y entre 2018 y 2022 como jefe de gabinete y subdirector de operaciones.

- ¿La bala de plata responde entonces a que la importancia del SAG se ha ido desdibujando?

- Es multifactorial, pero en cierto sentido, sí. En el gobierno anterior, la mitad del tiempo el SAG no tuvo un director titular. Eso ya dice algo. Esta es una institución muy jerárquica que requiere esa cabeza. Ahora, tampoco es que esto se haya deteriorado; en el fondo, se desordena o se pierde la oportunidad de avanzar, mientras nuestros competidores le están poniendo con todo, y eso nos va dejando en una posición desventajosa.

Pero también es algo que va más allá. El SAG tiene 59 años y se rige por las mismas normas y la agricultura hace 60 años versus hoy día ha cambiado considerablemente. Si bien el SAG es una institución referente a nivel mundial, a la que muchos países vienen a solicitar experiencia, por otro lado, el dinamismo que tiene el sector hace muy difícil que el SAG pueda responder a eso con estas normas antiguas.

“Si bien el SAG es una institución referente a nivel mundial, a la que muchos países vienen a solicitar experiencia, por otro lado, el dinamismo que tiene el sector hace muy difícil que el SAG pueda responder con sus normas antiguas”.

- ¿Su misión será modernizar al SAG?

- Apuntamos a eso, pero modernizar siempre se entiende como tecnología, pero es mucho más: tiene que ver con procesos, capacidades, con tener funcionarios motivados, con trabajar de la mano de los usuarios. Eso es lo que estamos buscando.

- ¿Puede dar un ejemplo de lo que se podría actualizar a los tiempos de hoy?

- Los requerimientos de personas que viajan con animales son el 50% de los certificados zoosanitarios que emite el SAG, es decir, unos 35 mil al año, y eso requiere un montón de horas hombre destinadas a revisar papeles. Se podría evolucionar a un sistema digital o incluso usar la figura que permite la Ley Orgánica del SAG de trabajar con organismos externos a los que se les delega ese trabajo. Hablamos de procesos rutinarios, donde también la IA podría ayudar a resolver.

Mosca de la fruta

Desde 1995, Chile es un país libre de mosca de la fruta -una de las plagas más dañinas del mundo- y el único en Sudamérica bajo esta condición, lo que resulta clave para el sistema agroexportador nacional. Sin embargo, desde 2022 a la fecha, entre comercio ilegal, flujos migratorios humanos y condiciones climáticas, el país ha visto una seguidilla de brotes, llegando a 66 en la temporada 2025-2026.

“Nuestra principal prioridad son las tres emergencias: anemia infecciosa equina, influenza aviar y mosca de la fruta. Todas son importantes, pero la de la mosca de la fruta es la que más preocupa, por el largo tiempo que llevamos peleando con sus constantes brotes. Eso nos tiene muy preocupados y queremos involucrarnos desde la alta dirección del SAG para resolverlo, porque cada vez que pasa más tiempo se vuelve más complejo de resolver el tema”, sostuvo, y detalló que el gobierno anterior destinó $ 95 mil millones en sus cuatro años para enfrentar la emergencia.

- ¿A cuánto estamos de no ser más un país “libre de”?

- Eso es algo que se define en relaciones bilaterales con los distintos mercados, pero estamos dando garantías y creen en nuestro sistema, además, pueden venir a verificar y auditarnos. Aquí hay normas internacionales y avisos que se activan cada vez que hay un brote. Chile tiene incursiones específicas de la mosca y no hay zonas completamente cubiertas que hagan que nos cuestionen desde otros mercados. Si bien han preguntado y hay inquietudes, las principales zonas productivas no han tenido problemas y no hemos tenido cierres de mercado.

Parcelaciones agrícolas

Sobre el debate por las subdivisiones agrícolas y la circular de 2022 que instruía al SAG a endurecer criterios para autorizar loteos, Rojas enfatizó que el rol del servicio es resguardar el suelo agrícola y no visar proyectos inmobiliarios.

“Eso no quita que creamos que es importante que los requisitos que se deben cumplir para estas solicitudes sean lo más claro posible para evitar los problemas que hemos visto (...). Se habla mucho del SAG, pero el SAG no vela por proyectos habitacionales. Esa es la discusión y creo que es materia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

Ante el proyecto de ley que revisa la Cámara, dijo: “Vamos a ver si el proyecto es suficiente o no para poder superar esta discusión, que ha generado más ruido que certeza”.