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Domingo Rojas, director nacional del SAG: “La mosca de la fruta nos tiene muy preocupados. Llevamos largo tiempo peleando con sus constantes brotes”

La nueva autoridad del SAG sostuvo que la alta dirección del servicio se involucrará de lleno en resolver el tema. Sobre sus desafíos en el cargo, destacó la modernización de la institución con casi 60 años de historia.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 22 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Domingo Rojas, director nacional del SAG: “La mosca de la fruta nos tiene muy preocupados. Llevamos largo tiempo peleando con sus constantes brotes”</p>

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