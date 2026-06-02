Gonzalo Said, empresario y director de empresas: “Fue una Cuenta Pública con un foco claro en tres preocupaciones de los chilenos: seguridad, empleo y crecimiento”

Valoró el sentido de emergencia para atraer la inversión, mejorar la productividad y generar más oportunidades. También destacó el énfasis en ordenar las cuentas fiscales.

La primera Cuenta Pública de José Antonio Kast a casi tres meses de asumir la presidencia se enmarcó en un escenario que reafirmó un panorama económico complejo.

Datos revelados el viernes mostraron que la tasa de desocupación nacional llegó a 9,1% en abril, impulsada por el alza del desempleo de las mujeres, llegando a su nivel más alto en casi cinco años.

A eso se sumó que solo horas antes del discurso del mandatario este lunes, el Banco Central informó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) se contrajo un 1,2% en abril en comparación con el mismo mes del año pasado, su mayor caída desde marzo de 2023, arrastrado por la contracción de la minería.

El empresario y director de empresas, Gonzalo Said, reconoció a Diario Financiero que las cifras dan cuenta de la urgencia del reto que se enfrenta, y lo importante que es volver a crecer cuanto antes.

“Las medidas orientadas a destrabar inversión y acelerar proyectos van en el camino correcto, pero es muy importante que se avance con un sentido de urgencia y con mirada país”.

- ¿Qué sensación le dejó la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast? ¿Cumplió sus expectativas?

- Fue una Cuenta Pública con un foco claro en tres urgencias que hoy son las principales preocupaciones de los chilenos: seguridad, empleo y crecimiento.

Valoramos que exista conciencia respecto de la urgencia de recuperar la inversión, mejorar la productividad y generar más oportunidades.

También es positivo que se haya puesto énfasis en ordenar las cuentas fiscales, porque la responsabilidad fiscal es una condición necesaria para recuperar confianza y volver a crecer.

- ¿Qué destaca y qué extrañó en este discurso?

- Destaco la prioridad que se le dio a la inversión, la agilización de permisos, la creación de empleo y la modernización del Estado. Son temas que tienen un impacto directo sobre la capacidad del país para crecer y que tienen efectos directos en la calidad de vida de los chilenos.

También son valorables las señales en materia laboral, adaptabilidad y el avance hacia una sala cuna universal, porque apuntan a remover barreras para la participación laboral.

- Si bien el gobierno trabaja en acciones para reactivar el crecimiento, ¿es necesario que el Ejecutivo anuncie medidas económicas adicionales dada la nueva caída del Imacec conocida este lunes?

- La caída del Imacec y las últimas cifras de empleo confirman que el desafío es urgente.

Las medidas orientadas a destrabar inversión y acelerar proyectos van en el camino correcto, pero es muy importante que se avance con un sentido de urgencia y con mirada país.

La caída en la producción y el aumento en el desempleo lo resienten las personas en su vida cotidiana. Es por ellos que necesitamos volver a crecer cuanto antes.

“La fusión de los ministerios y la comisión de expertos propuesta es una excelente señal de modernización del Estado”.

Modernización del Estado

Un tema clave abordado en el mensaje presidencial fue la intención de acometer un rediseño institucional para integrar ministerios en búsqueda de una mayor eficiencia organizacional, pero que algunos sectores leen como un camino para reducir el tamaño del Estado.

- De los anuncios realizados, como la fusión del Ministerio del Interior y Segegob y una comisión de expertos para proponer una nueva arquitectura del Estado, ¿cuál le parece más prioritario y urgente?

- La fusión de los ministerios y la comisión de expertos propuesta es una excelente señal de modernización del Estado.

Es fundamental avanzar hacia un Estado más moderno, más eficiente y con mayor capacidad de ejecución y responsable de sus resultados, y que tenga como foco a las personas y el desarrollo del sector privado.

Muchas veces la discusión pública se concentra en el tamaño del Estado, pero el desafío principal es su capacidad para responder oportunamente a los ciudadanos y acompañar el desarrollo del país.

Chile necesita instituciones más ágiles, menos fragmentación, menos burocracia y mayor coordinación para enfrentar desafíos complejos como seguridad, crecimiento, innovación o desarrollo de infraestructura. La competitividad de un país también depende de la calidad de sus instituciones.

Un Estado moderno no es un objetivo administrativo, es una condición para generar más inversión, más productividad y mejores oportunidades para los chilenos.