La sueca Electrolux cesará su fabricación en Chile y cerrará la histórica planta de Fensa en Maipú

Son 400 trabajadores los que se verán afectados por la medida, que la multinacional explicó por un mercado internacional "sumamente competitivo". Ahora operará solo con productos importados en el país.

La multinacional de origen sueco Electrolux anunció que cesará con la fabricación local en Chile, poniendo fin el próximo 30 de abril a las actividades productivas de la histórica planta ubicada desde 1940 en la comuna de Maipú.

Electrolux reveló que transformará su modelo de abastecimiento en el país, manteniendo su presencia comercial, logística y de servicios -y asegurando la disponibilidad de productos y cumplimiento de compromisos con los clientes, proveedores y socios-, pero migrando a un modelo que considera exclusivamente productos importados.

"Durante los últimos años, la compañía impulsó diversos procesos de reingeniería y mejoras de eficiencia para mantener la producción local. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, las condiciones del mercado son sumamente competitivas y es por ello que el nuevo modelo de abastecimiento avanzará hacia un esquema de provisión 100% global, modificación que implicará pasar de un 70% a un 100% de productos importados", justificó su decisión la compañía de electrodomésticos.

La firma lamentó el impacto que tendrá la decisión para 400 trabajadores que están asociados a la fábrica y aseguró que dispondrá para ellos un plan especial de apoyo con "condiciones mejoradas de salida (...) programas de acompañamiento para la transición laboral, el emprendimiento y apoyo psicológico".

Más de un siglo de historia

Los orígenes de la planta datan desde 1905, cuando un grupo de empresarios formo, en Valparaíso, la Fábrica Nacional de Envases y Enlozados S.A., más conocida como Fensa.



En 1940, por su crecimiento, la empresa se trasladó a Santiago. En ese momento comenzó a innovar en el rubro de los artefactos para el hogar y diez años después comenzaron con la fabricación de sus primeros productos, a través de licencias extranjeras, según se relata en la página de Fensa.

El crecimiento siguió y Fensa terminó trasladando su planta a Maipú, incorporándose a la Compañía Tecno Industrial (CTI) y empezó a elaborar los primeros refrigeradores, cocinas, lavadoras y cilindros de gas licuado.

En 2011 apareció Electrolux, líder mundial en productos de línea blanca, que adquirió la planta que, 15 años después, verá su fin.