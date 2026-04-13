Mujeres Empresarias lanza programa para desarrollar liderazgo femenino joven

El programa se lanzó en las oficinas de Buk en Chile.

“El desafío no es solo que más mujeres lleguen a espacios de poder, sino acortar el tiempo en que eso ocurre”, explicaron.

En un escenario donde la discusión sobre diversidad en la alta dirección ha avanzado, pero aún presenta brechas relevantes, la organización Mujeres Empresarias lanzó She Leads, un programa de liderazgo femenino joven que busca identificar, formar y posicionar a mujeres con alto potencial para acelerar su llegada a espacios de decisión en empresas, organizaciones y directorios.

El lanzamiento se realizó en las oficinas de Buk en Chile, con la participación de su country manager, Catalina Le Blanc, quien -según relató la organización- compartió su experiencia personal desde su llegada a la compañía en 2019, el crecimiento que ha tenido la organización en los últimos años y cómo ese proceso ha ido en paralelo con su propio desarrollo de carrera.

She Leads se enfoca en mujeres con trayectoria destacada que “están en un punto de inflexión en su carrera”, las que, durante cinco meses, serán parte de un programa para desarrollar liderazgo en contextos complejos, toma de decisiones estratégicas, negociación, visibilidad y construcción de capital social.

El programa es liderado por Marcela Inzunza, junto a un equipo compuesto por Mariana Pérez, Micaela Paolini, Francisca Sandoval, Patricia Ricchetti y Thiare Sepúlveda.

“El desafío no es solo que más mujeres lleguen a espacios de poder, sino acortar el tiempo en que eso ocurre. She Leads busca acelerar ese proceso desde etapas más tempranas”, señaló Inzunza.

El primer piloto ya cuenta con sus participantes seleccionadas y un grupo de mentoras de “alto nivel”, dijo la organización.