Nissan lanza el nuevo Versa en Chile: primera presentación bajo la representación de Astara
La gama completa del nuevo Nissan Versa en Chile comprende cinco versiones: Sense MT (manual) y Sense CVT (automática) están disponibles desde hoy y las siguientes se sumarán en los próximos meses.
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"La incorporación de Astara como importador para el mercado chileno representa el complemento de los principales atributos de ambas compañías", afirmó Hugo Castro, gerente general de Nissan Chile, quien asumió el cargo a mediados de junio.
Castro señaló que el Nissan Versa 2026 incorpora mejoras en diseño, tecnología, desempeño, confort y seguridad, además de volante ajustable en altura y profundidad en toda la gama. Cuenta con seis airbags de serie, pantalla multimedia y tecnología de conectividad.
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