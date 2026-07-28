Nissan lanza el nuevo Versa en Chile: primera presentación bajo la representación de Astara

La gama completa del nuevo Nissan Versa en Chile comprende cinco versiones. Las dos de entrada, Sense MT y Sense CVT, ya están disponibles.

La gama completa del nuevo Nissan Versa en Chile comprende cinco versiones: Sense MT (manual) y Sense CVT (automática) están disponibles desde hoy y las siguientes se sumarán en los próximos meses.

Un renovado sedán subcompacto Versa se convirtió en el primer lanzamiento que Nissan Chile realiza desde que Astara asumió oficialmente la representación de la marca en el país, marcando el inicio de una nueva etapa.



"La incorporación de Astara como importador para el mercado chileno representa el complemento de los principales atributos de ambas compañías", afirmó Hugo Castro, gerente general de Nissan Chile, quien asumió el cargo a mediados de junio.



en el país, marcando el inicio de una nueva etapa."La incorporación de Astara como importador para el mercado chileno

"Hemos construido una alianza sólida, con una mirada compartida hacia el futuro y con la convicción de que comenzamos este ciclo con un producto como el nuevo Nissan Versa, que es un ícono del mercado nacional, con más de 50.000 unidades vendidas en su historia", agregó Castro.







Castro señaló que el Nissan Versa 2026 incorpora mejoras en diseño, tecnología, desempeño, confort y seguridad, además de volante ajustable en altura y profundidad en toda la gama. Cuenta con seis airbags de serie, pantalla multimedia y tecnología de conectividad.





La gama completa del nuevo Nissan Versa en Chile comprende cinco versiones: Sense MT (manual) y Sense CVT (automática) están disponibles desde hoy y las siguientes se sumarán en los próximos meses.