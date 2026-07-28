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Nissan lanza el nuevo Versa en Chile: primera presentación bajo la representación de Astara

La gama completa del nuevo Nissan Versa en Chile comprende cinco versiones: Sense MT (manual) y Sense CVT (automática) están disponibles desde hoy y las siguientes se sumarán en los próximos meses.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Martes 28 de julio de 2026 a las 16:41 hrs.

Nissan autos Automotor Rodrigo Martínez
<p>La gama completa del nuevo Nissan Versa en Chile comprende cinco versiones. Las dos de entrada, Sense MT y Sense CVT, ya están disponibles. </p>

La gama completa del nuevo Nissan Versa en Chile comprende cinco versiones. Las dos de entrada, Sense MT y Sense CVT, ya están disponibles.

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