Resultados de Agrosuper siguen al alza y sus utilidades crecen un 188% al cierre del tercer trimestre

A septiembre, la utilidad acumulada de la empresa de alimentos fue de casi US$ 400 millones.

Durante la tarde de este miércoles, Agrosuper reportó sus estados financieros e informó que al cierre del tercer trimestre de este año, la utilidad acumulada de la empresa de alimentos fue de casi US$ 400 millones, un 188% mayor a las ganancias de la empresa durante el mismo período en 2024 (US$ 198 millones).

A su vez, al 30 de septiembre, los ingresos de la compañía alcanzaron los US$ 3.476 millones lo que significó un aumento de un 11% con respecto al año anterior, cuando obtuvo US$ 3.130 millones.

Según lo expresado por Agrosuper en sus análisis razonado “los mejores resultados se explican principalmente por un buen desempeño operacional y mayores precios en el Segmento Carnes, logrando un margen EBITDA consolidado de los últimos 12 meses de 19,5%”.

En específico, de acuerdo a las cifras presentadas por la empresa, el segmento Carnes obtuvo ingresos por US$ 2.073 millones, aumentando un 11,3% respecto al mismo periodo del año 2024. A su vez, explicaron que el segmento Acuícola obtuvo ingresos por US$ 1.397 millones, aumentando un 13,8% respecto al mismo periodo del año 2024.

En esa línea, la compañía agregó que 'los resultados permitieron continuar con el plan de inversiones planificado, seguir mejorando la situación financiera, disminuyendo la deuda bruta y mejorando la relación deuda financiera neta sobre EBITDA, llegando a 0,52 veces”.