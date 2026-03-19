Sector empresarial destaca plan económico de Quiroz y mira con optimismo efecto en la inversión

Gonzalo Said, Pablo Granifo y Francisco Murillo participaron del evento, donde asistieron más de un centenar de empresarios, directores de empresas y altos ejecutivos de distintas industrias. Fotos: Jonathan Duran

En el marco del Seminario Económico de Diario Financiero, el mundo privado celebró que el ministro de Hacienda anunciara medidas para distintos sectores.

Ambicioso y con buena actitud es como el empresariado describió la presentación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el Seminario Económico 2026 de Diario Financiero.

El mundo privado valoró que se presentara una hoja de ruta con medidas y lineamientos precisos que apuntan a diferentes sectores, además de que se le haya dado énfasis a fomentar la inversión y devolver la dignidad a los empresarios.

No niegan que será un desafío, sobre todo con el actual contexto de la guerra en Irán que empaña el panorama económico, pero de igual manera miran con optimismo el plan delineado por el ministro.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras su exposición en el Seminario Económico de Diario Financiero.

“Me gustó la mirada ambiciosa. Yo creo que para que podamos avanzar tiene que haber un plan ambicioso como dijo él, y creo que lo planteó de una manera muy clara, con mucha energía para lograrlo. Y creo que tener una mirada grande es el primer paso para que podamos iniciar un nuevo ciclo”. Karen Thal, expresidenta de Icare.

“Hay un plan muy bien articulado y eso hace cambiar la expectativa. Al cambiar las expectativas, se empieza a mover la inversión. Entonces, más que discutir si va a ser factible uno o lo otro, es que haya un plan bien articulado. Está bien articulado, porque el ministro, de alguna manera, está trabajando con los distintos ministerios”. Gonzalo Said, presidente de Embotelladora Andina, director de Scotiabank y consejero de la Sofofa .

“Es un desafío grande el que ha puesto el ministro, pero los beneficios son también innegables. Entonces, el esfuerzo habrá que hacerlo para que logren esas metas. Hay muchas situaciones que el ministro describió que son imposibles de soslayar, imposible decir que no son tan importantes. Son cosas que hacen la diferencia. Llevamos demasiados años de declive y llegó el momento de cambiar, de mirar de otra manera la realidad, tomar en cuenta la tecnología, tomar en cuenta el avance de la inteligencia artificial, todas estas cosas que están afectando a todo el mundo por igual, sin discriminación política, ni de edad, ni geográfica o geopolítica”. Francisco Silva, empresario.

“Acá hay un plan que no descansa solamente en que se vayan a aprobar paquetes legislativos, y hay parte importante de lo que se puede hacer tanto en el ajuste fiscal como en la disminución del aparato regulatorio, a través de una buena gestión y que no dependa simplemente de lo que pasa en el Parlamento”. Pablo Correa, director de empresas y exvicepresidente de BancoEstado.

“Me pareció extraordinario, con lineamientos muy precisos, con instrumentos y con una guía al origen del problema, lo que se quiere hacer y las consecuencias. Es simple, es fácil de entender y deseo que sean todo lo exitosas que se están planteando”.Marcos Büchi, director de empresas.

“Las medidas, en general, me parecen todas muy acertadas, pero todas tienen dificultades para su ejecución. En definitiva, yo creo que lo relevante de todas ellas es ver cómo realmente con muchas acciones en distintos ámbitos, uno pudiera llegar a reactivar la economía, bajar los costos de la administración pública, que son horrorosos, hacer eficiencia en todas las empresas del Estado y en la inversión pública en general.



Se está mirando con mucha objetividad lo que es realmente administrar un país. Eso es realmente meterse en las profundidades de la organización del Estado, como si fuera una gran empresa y entrar a gestionar los problemas en todos los ámbitos. Yo creo que eso es lo que está haciendo el Ministro de Hacienda con mucho éxito”. Victoria Vásquez, directora de empresas.

Matías Bebin, Sebastián Piñera Morel y Ambrosio Montt escuchan atentos la intervención del ministro Quiroz.

“Está planteando la hoja de ruta, enfocándose en lo que requiere el país hoy para levantar los impedimentos a la inversión. Ya muchas de las cosas que planteó van en esa dirección, así que lo celebro (...) Lo más importante en este momento es destrabar la maraña de procedimientos que hay y que hoy día hacen muy difícil desarrollar una inversión”. Vittorio Corbo, ex presidente del Banco Central.

“La propuesta del ministro es consecuente con lo que el país necesita. El país necesita fomentar inversión, crecimiento, mejorar el empleo. Por lo tanto, veo un programa muy coherente y estoy optimista”. Pablo Granifo, presidente Banco de Chile.

“Muy bueno, sincero y creíble. Las medidas son muy lógicas. Chile necesita personas como él para gobernar y solucionar los problemas que tenemos. Son medidas muy realistas”. Juan Eduardo Errázuriz, presidente de Sigdo Koppers.

El expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo.

“Me gustó la frase que dijo ‘que la evidencia económica pesa más que la fantasía política’, porque éstas últimas fracasan en todas partes.Todas las medidas que propone van en esa perspectiva, de retomar la senda de crecimiento”. Roberto Izquierdo, empresario.

“Yo rescato dos cosas fundamentales de lo que dijo el ministro Quiroz. Primero, es la convicción con la que habla respecto de las cosas que hay que hacer y los resultados que se espera obtener. Segundo, la claridad respecto de los instrumentos que se tienen que utilizar para cada una de las cosas, sea en construcción, sea en minería, sea en acuicultura y eso creo que entrega una señal muy importante para los empresarios”. Hernán Cheyre, director de SalfaCorp.

La abogada Nicole Nehme junto a la gerenta general de la CPC, Carolina Agüero.

“Estoy muy de acuerdo con las medidas anunciadas y están bien inspiradas, ojalá se concreten”. Enrique Ostalé, expresidente de Falabella.