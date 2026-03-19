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Sector empresarial destaca plan económico de Quiroz y mira con optimismo efecto en la inversión

En el marco del Seminario Económico de Diario Financiero, el mundo privado celebró que el ministro de Hacienda anunciara medidas para distintos sectores.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Gonzalo Said, Pablo Granifo y Francisco Murillo participaron del evento, donde asistieron más de un centenar de empresarios, directores de empresas y altos ejecutivos de distintas industrias. Fotos: Jonathan Duran</p>

Gonzalo Said, Pablo Granifo y Francisco Murillo participaron del evento, donde asistieron más de un centenar de empresarios, directores de empresas y altos ejecutivos de distintas industrias. Fotos: Jonathan Duran

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