TVN reduce sus pérdidas a septiembre, pero números en rojo llegan a $ 11.773 millones

Los números de Televisión Nacional (TVN) continúan. Al cierre del tercer trimestre, la señal estatal registró pérdidas por $11.773 millones, lo que representó una mejora de $4.650 millones respecto al mismo período del año anterior, cuando la empresa anotó pérdidas por $16.423 millones.

En ese sentido, desde el canal de televisión señalaron que “las medidas de contención de gastos, la baja del costo de venta, ajustes operacionales y diversos ahorros, se tradujeron en una variación positiva del 28% respecto al mismo período de 2024”.

En cuánto a sus ingresos, al 30 de septiembre TVN reportó un total de ingresos de $35.543 millones, anotando un aumento de $1.610 millones versus los $33.933 millones que obtuvo la empresa a septiembre de 2024.

Según la empresa, este incremento de un 4,7% en los ingresos “se explica principalmente por el aumento de otro ingresos que considera $2.000 millones por la glosa presupuestaria aprobada (...) para el financiamiento de la señal de NTV”.

Adicionalmente, desde el canal destacaron que “los ingresos por publicidad en televisión abierta del periodo 2025 logran compensar la ausencia de los ingresos derivados del Festival de Viña en el año 2024”.

A su vez, el Ebitda del canal estatal registró una mejora de $5.208 millones, equivalente a un avance del 43%, aunque aún se mantuvo igualmente en terreno negativo. “Esta evolución se explica por el crecimiento de 4,7% en los ingresos ordinarios (...) y por una caída en la publicidad que fue parcialmente compensada por otros ingresos operacionales. En paralelo, los costos y gastos disminuyeron 7,8%, lo que implicó ahorros por $3.598 millones derivados de menores gastos técnicos, de exhibición y administración, junto con una mayor contención del impacto inflacionario”, afirmó el canal de televisión abierta.

Junto a esto, la señal estatal afirmó que “durante el período se aplicaron ajustes internos orientados a una operación más sostenible, incluyendo la reducción de la dotación a niveles comparables a 2022, a través del reordenamiento de procesos de producción y la priorización de proyectos estratégicos que se alinean con las audiencias y con la sostenibilidad financiera del canal”.

Agregó: “TVN continúa avanzando en su proceso de modernización, con foco en la eficiencia, la reorganización de inmuebles, a través de una estrategia de venta de activos y la actualización de sus modelos de contenido”.