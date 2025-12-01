TVN reduce sus pérdidas a septiembre, pero números en rojo llegan a $ 11.773 millones
Al cierre del tercer trimestre, la señal estatal subió sus ingresos en 4,7% mientras los costos bajaron casi 8%.
Noticias destacadas
Los números de Televisión Nacional (TVN) continúan. Al cierre del tercer trimestre, la señal estatal registró pérdidas por $11.773 millones, lo que representó una mejora de $4.650 millones respecto al mismo período del año anterior, cuando la empresa anotó pérdidas por $16.423 millones.
En ese sentido, desde el canal de televisión señalaron que “las medidas de contención de gastos, la baja del costo de venta, ajustes operacionales y diversos ahorros, se tradujeron en una variación positiva del 28% respecto al mismo período de 2024”.
En cuánto a sus ingresos, al 30 de septiembre TVN reportó un total de ingresos de $35.543 millones, anotando un aumento de $1.610 millones versus los $33.933 millones que obtuvo la empresa a septiembre de 2024.
Según la empresa, este incremento de un 4,7% en los ingresos “se explica principalmente por el aumento de otro ingresos que considera $2.000 millones por la glosa presupuestaria aprobada (...) para el financiamiento de la señal de NTV”.
Adicionalmente, desde el canal destacaron que “los ingresos por publicidad en televisión abierta del periodo 2025 logran compensar la ausencia de los ingresos derivados del Festival de Viña en el año 2024”.
A su vez, el Ebitda del canal estatal registró una mejora de $5.208 millones, equivalente a un avance del 43%, aunque aún se mantuvo igualmente en terreno negativo. “Esta evolución se explica por el crecimiento de 4,7% en los ingresos ordinarios (...) y por una caída en la publicidad que fue parcialmente compensada por otros ingresos operacionales. En paralelo, los costos y gastos disminuyeron 7,8%, lo que implicó ahorros por $3.598 millones derivados de menores gastos técnicos, de exhibición y administración, junto con una mayor contención del impacto inflacionario”, afirmó el canal de televisión abierta.
Junto a esto, la señal estatal afirmó que “durante el período se aplicaron ajustes internos orientados a una operación más sostenible, incluyendo la reducción de la dotación a niveles comparables a 2022, a través del reordenamiento de procesos de producción y la priorización de proyectos estratégicos que se alinean con las audiencias y con la sostenibilidad financiera del canal”.
Agregó: “TVN continúa avanzando en su proceso de modernización, con foco en la eficiencia, la reorganización de inmuebles, a través de una estrategia de venta de activos y la actualización de sus modelos de contenido”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Negociación ramal o no? El debate y el alcance del respaldo de la DT a los acuerdos marco
La discusión se dio luego de que la DT señalara que el acuerdo marco firmado por la CTC, AGEMA y Codelco, es un acuerdo colectivo "atípico", que debe ser respetado por las asociaciones que lo firmaron.
Nueva arremetida de Punta Puertecillo tras millonaria multa: “Descomunal y no se sostiene bajo ningún criterio de justicia”
Inmobiliaria dijo que la sanción debió ser de $ 13 millones, pero se llegó “a la estrafalaria suma de $ 39.600 millones: 3.000 veces más”. Corte determinó “estudiar con más detenimiento el asunto”.
Startuplab de Patagonia abrirá sus puertas el primer trimestre de 2026 para acelerar empresas de base científico tecnológica
Hace un mes, la Corfo asignó al Patagonia Biotech Hub uno de los dos centros regionales de la política Startup Labs. Su primera convocatoria abrirá espacio para 10 startups.
Banmédica oficialmente tiene nuevo dueño: sociedad ligada a la brasileña Patria se quedará con el control del conglomerado de salud
La firma se hará con la empresa de la mano de Linzor Capital Partners, antiguos dueños de Cruz Blanca. Ahora debe esperar las aprobaciones de autoridades financieras y de libre competencia.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete