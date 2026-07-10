Zapping crea área para potenciar contenidos y nuevos negocios en medio de su expansión

Mane Vallejo, hasta ahora country manaher en Chile, se encargará de crear la parrilla programática de la plataforma, evaluar tendencias de consumo, cerrar alianzas estratégicas con canales, productoras y generadores de contenido, y analizar datos de audiencia para definir la oferta.

Zapping anunció este viernes la creación de un nuevo cargo dentro de la compañía pensado, en un principio, con objetivos vinculados al mercado chileno. Para ello, designó a Mane Vallejo como Head of Content & New Business.

La meta central de esa Vallejo es liderar la creación de la parrilla programática de la plataforma, evaluar tendencias de consumo, cerrar alianzas estratégicas con canales, productoras y generadores de contenido, y analizar datos de audiencia para definir la oferta.

"Nuestro desafío es mantenernos relevantes en una industria altamente competitiva, diferenciando la oferta y aportando valor real a la audiencia. No se trata de tener más canales, sino de la calidad y la curatoría del contenido", señaló Vallejo en un comunicado.

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La ejecutiva explicó que parte del trabajo consiste en medir constantemente el desempeño de la parrilla y el crecimiento de suscriptores, y ajustar la oferta según el comportamiento de la audiencia por categoría de contenido, considerando todo tipo de títulos, series eventos en vivo y cultura hasta programación infantil.

El rol también incorpora una arista de negocios tecnológicos. Zapping, que se define como una empresa de tecnología y contenido, avanza en el desarrollo de soluciones para la industria de medios, trabajo que Vallejo liderará junto al área de desarrollo de la compañía. La empresa ya dio un primer paso en esta línea con el lanzamiento de su tecnología Super Resolution durante la transmisión del Mundial, lo que se tradujo en un considerable aumento de suscriptores.

Sobre la parrilla, Zapping adelantó que seguirá incorporando canales pop-up para transmitir eventos en vivo, principalmente deportivos y de espectáculos, y adelanta el lanzamiento de un canal propio en los próximos meses, del que no puede entregar más detalles por ahora.

Mane Vallejo llega a este cargo con una trayectoria de más de dos décadas en la industria. Trabajó 10 años en VTR. Posteriormente pasó al área comercial de CHV y fue gerente de marketing de Canal 13.