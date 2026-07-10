Zapping crea área para potenciar contenidos y nuevos negocios en medio de su expansión
Mane Vallejo, hasta ahora country manaher en Chile, se encargará de crear la parrilla programática de la plataforma, evaluar tendencias de consumo, cerrar alianzas estratégicas con canales, productoras y generadores de contenido, y analizar datos de audiencia para definir la oferta.
Noticias destacadas
Zapping anunció este viernes la creación de un nuevo cargo dentro de la compañía pensado, en un principio, con objetivos vinculados al mercado chileno. Para ello, designó a Mane Vallejo como Head of Content & New Business.
La meta central de esa Vallejo es liderar la creación de la parrilla programática de la plataforma, evaluar tendencias de consumo, cerrar alianzas estratégicas con canales, productoras y generadores de contenido, y analizar datos de audiencia para definir la oferta.
"Nuestro desafío es mantenernos relevantes en una industria altamente competitiva, diferenciando la oferta y aportando valor real a la audiencia. No se trata de tener más canales, sino de la calidad y la curatoría del contenido", señaló Vallejo en un comunicado.
La ejecutiva explicó que parte del trabajo consiste en medir constantemente el desempeño de la parrilla y el crecimiento de suscriptores, y ajustar la oferta según el comportamiento de la audiencia por categoría de contenido, considerando todo tipo de títulos, series eventos en vivo y cultura hasta programación infantil.
El rol también incorpora una arista de negocios tecnológicos. Zapping, que se define como una empresa de tecnología y contenido, avanza en el desarrollo de soluciones para la industria de medios, trabajo que Vallejo liderará junto al área de desarrollo de la compañía. La empresa ya dio un primer paso en esta línea con el lanzamiento de su tecnología Super Resolution durante la transmisión del Mundial, lo que se tradujo en un considerable aumento de suscriptores.
Sobre la parrilla, Zapping adelantó que seguirá incorporando canales pop-up para transmitir eventos en vivo, principalmente deportivos y de espectáculos, y adelanta el lanzamiento de un canal propio en los próximos meses, del que no puede entregar más detalles por ahora.
Mane Vallejo llega a este cargo con una trayectoria de más de dos décadas en la industria. Trabajó 10 años en VTR. Posteriormente pasó al área comercial de CHV y fue gerente de marketing de Canal 13.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Morales & Besa da vuelta la página: anunciará su nuevo nombre antes de fin de año
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
MOP aprueba sobrecosto por más de US$ 61 millones en la autopista Costa Arauco y destraba paquete de nuevas obras en Biobío
El Estado oficializó modificaciones al contrato en un tramo de la ruta 160. Esta nueva inyección de recursos está destinada a ejecutar 23 obras, proyectos de ingeniería y un sistema de videovigilancia con cámaras.
Versiones cruzadas entre asociación de funcionarios y Ministerio de Ciencia por salida de seis trabajadores
Seis funcionarios dejaron el ministerio el jueves, según informó Anfucyt a sus asociados, entre ellos, la jefa de políticas públicas. Desde la cartera señalaron que cinco firmaron su renuncia y que solo hubo una desvinculación, y descartaron nuevas salidas.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete