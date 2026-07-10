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Zapping crea área para potenciar contenidos y nuevos negocios en medio de su expansión

Mane Vallejo, hasta ahora country manaher en Chile, se encargará de crear la parrilla programática de la plataforma, evaluar tendencias de consumo, cerrar alianzas estratégicas con canales, productoras y generadores de contenido, y analizar datos de audiencia para definir la oferta.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 17:55 hrs.

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<p>Zapping crea área para potenciar contenidos y nuevos negocios en medio de su expansión</p>

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