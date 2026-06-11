A horas del Mundial: Zapping estrena tecnología para mejorar la imagen de la TV en tiempo real
La startup chilena de streaming activará "Super Resolution", un sistema de escalado por GPU que eleva la señal hasta 2160p a 60 fps y con cerca de 300 milisegundos de latencia.
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Justo cuando este jueves arranca en el Estadio Azteca la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la startup chilena de streaming Zapping pondrá en marcha "Super Resolution", una tecnología propia que mejora en tiempo real la imagen de las transmisiones de televisión y que la compañía orienta, en primer lugar, al contenido deportivo.
La innovación estará disponible desde este jueves al mediodía para todos los usuarios de la plataforma, sin costo adicional. Su primera implementación parte con dos de los principales canales de la TV abierta chilena: Mega, en la señal 03, y Chilevisión, en la señal 04. Esta última la que contiene los derechos de transmisión para algunos partidos del Mundial.
Según Zapping, esta tecnología no requiere decodificadores y por ahora opera en Smart TV Samsung, LG, Android TV y Apple TV.
La tecnología fue desarrollada íntegramente por el equipo de Zapping y aplica un proceso de escalado sobre la señal en vivo para optimizar nitidez, color y calidad percibida. Según la startup, el escalamiento puede llegar hasta 2160p a 60 fps, por encima de la calidad Full HD, incluso en conexiones de velocidad moderada, aunque no es íntegramente 4K.
"Nuestro escalado de imagen trabaja en tiempo real con GPU para mejorar el origen y la señal, dando como resultado una mejor imagen incluso en conexiones bajas. Estamos optimizando toda la cadena para que la transmisión se vea impecable", explicó el cofundador y CTO de Zapping, Ignacio Opazo, en un comunicado.
Opazo agregó que la idea es elevar la calidad visual completa de la señal, de modo que la experiencia se sienta más nítida tanto en pantallas 4K como en otras resoluciones.
"Más allá de la resolución, lo que realmente le importa a la gente es que la transmisión se vea bien y con colores ricos. Para el ojo humano, la clave es la nitidez y la experiencia visual, al punto de que la cantidad exacta de píxeles pasa a un segundo plano", agregó Opazo.
Además, dijo que en las pruebas internas detectaron un retraso de la imagen de “aproximadamente 300 milisegundos, casi imperceptible y que no afecta la experiencia de ver deportes en vivo".
Zapping adelantó que Super Resolution se extenderá de manera progresiva a otros canales y contenidos, con foco en transmisiones deportivas, eventos en vivo y, en general, cualquier programación donde la nitidez sea determinante para el usuario.
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