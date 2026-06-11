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A horas del Mundial: Zapping estrena tecnología para mejorar la imagen de la TV en tiempo real

La startup chilena de streaming activará "Super Resolution", un sistema de escalado por GPU que eleva la señal hasta 2160p a 60 fps y con cerca de 300 milisegundos de latencia.

Por: Renato Olmos

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 11:00 hrs.

Startups tecnología Mundial 2026 Renato Olmos
<p>Gustavo Morandé e Ignacio Opazo, fundadores de Zapping.</p>

Gustavo Morandé e Ignacio Opazo, fundadores de Zapping.

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