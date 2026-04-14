Eduardo Guilisasti Gana retiene la presidencia de la chilena Molymet

Según lo resuelto este lunes en el directorio realizado después de la junta de accionistas, también lo seguirá acompañando Karlheinz Wex como vicepresidente.

Pocas sorpresas trajo la renovación de la mesa directiva de Molibdenos y Metales (Molymet). Tras celebrarse este lunes la junta de accionistas de la firma chilena, el directorio decidió mantener a Eduardo Guilisasti Gana como presidente del directorio, donde asumió en 2021 en reemplazo de Georges Anastassiou, y también que Karlheinz Wex continuara en el cargo de vicepresidente.

Lo anterior, tras ser ambos elegidos en la mesa, junto a Jorge Méndez Mackenna, Luis Felipe Cerón, Hernán Cheyre Valenzuela, Karen Ergas Segal, Ulrich Lausecker, César Amadori Gundelach, Juan Benavides Feliú y Enrique Ostalé Cambiaso.

Según se informó este martes en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en la misma sesión, se acordó la integración del Comité de Directores por Hernán Cheyre y Luis Felipe Cerón (ambos directores independientes); y Ulrich Lausecker como director no independiente.

En la carta contenida en la memoria anual 2025, Guilisasti destacó que en el período Molymet consolidó avances significativos que permitieron un incremento de 60,8% de las utilidades respecto de 2024, las que alcanzaron los US$ 104,5 millones en el ejercicio.