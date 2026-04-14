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Eduardo Guilisasti Gana retiene la presidencia de la chilena Molymet

Según lo resuelto este lunes en el directorio realizado después de la junta de accionistas, también lo seguirá acompañando Karlheinz Wex como vicepresidente.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

junta de accionistas Directorio MOLYMET
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

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