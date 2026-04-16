Adam Burley, Director General de Crecimiento y Desarrollo de cobre en Rio Tinto: “Nos gusta mucho Chile como destino de inversión y tenemos grandes ambiciones de crecimiento en cobre”

Proyectos nuevos, alianzas y adquisiciones. Todo eso evalúa la gigante minera para acceder a más metal rojo chileno, según contó el líder global del segmento a DF.

Aunque su historia en Chile se remonta a 1985, cuando adquirió el 30% de Escondida, fue cuarenta años después, en 2025, que la gigante Rio Tinto tomó un rol protagónico en la industria minera local. En menos de un año, se anotó un triplete que dejó de manifiesto su giro hacia los minerales críticos y su foco en el desierto más árido del mundo: amplió su alianza con Codelco para desarrollar un distrito minero en torno a Nuevo Cobre y fue elegida como socia en los dos proyectos estatales de litio, Maricunga (Codelco) y Salares Altoandinos (Enami). Y va por más.

“Quiero enfatizar que Chile es un destino de inversión muy importante para Rio Tinto”, dice Adam Burley (48) a DF, el destacado geólogo inglés de la compañía, actual director general de Crecimiento y Desarrollo del segmento cuprífero.

Aterrizó en Santiago para participar de la Cesco Week, la misma ciudad donde vivió en 2015 y que, ahora, lo verá más seguido ante los planes de la firma en el país.

- ¿Cuán importante es Chile en la estrategia global de Rio Tinto?

- El cobre de Rio Tinto en Chile es fundamental, es el núcleo para nuestra estrategia desde el punto de vista de producción, pero, sobre todo, en lo que respecta a nuestras ambiciones de crecimiento.

- ¿Están buscando nuevas alianzas y/o desarrollar proyectos greenfield 100% de su propiedad?

- Sin duda, esa sería nuestra ambición. Estamos constantemente buscando nuevas oportunidades con nuestro equipo de exploración, pero además, evaluando joint ventures, posibles adquisiciones y, en definitiva, todo el abanico de formas de acceder a más cobre. Nos gusta mucho Chile como destino de inversión y tenemos grandes ambiciones de crecimiento en el sector del cobre en el país.

- ¿Cómo ven al nuevo gobierno y la agilización de permisos?

- Tenemos muchas ganas de colaborar con el nuevo gobierno. Nuestro objetivo es llevar más cobre al mercado, más rápido y a un menor costo (de capital, de menor consumo de agua, emisiones, energía, etc). Por lo tanto, mientras el régimen de permisos se simplifique, siendo responsable con el medio ambiente y las comunidades, acogemos positivamente esos esfuerzos.

Ante la necesidad mundial de más cobre, la firma desarrolló Nuton, tecnología que recupera más mineral con biolixiviación, la que busca escalar especialmente con socios mineros en Chile, cuenta Burley.

Sobre el impacto de la guerra de Medio Oriente en el mercado del metal, comenta: “En nuestra opinión, los fundamentos del cobre son realmente sólidos”.

Nuevo Cobre y Codelco

En 2023, Rio y Codelco firmaron un joint venture -Nuevo Cobre- para explorar y desarrollar propiedades mineras donde se proyecta “un megaproyecto greenfield de clase mundial”, según Máximo Pacheco. Ante el potencial geológico del área, el año pasado ambas firmas ampliaron la alianza con miras a crear un distrito minero conjunto.

“Mientras hablamos, estamos perforando activamente en el área”, dice Burley, que trae consigo las maletas con las que viajará en unas horas la zona, ubicada a 10 kilómetros de la fundición Potrerillos.

“Estamos optimistas, nos sentimos muy animados en esta colaboración”, agrega respecto de los resultados de los sondajes.

Consultado por la inversión pronosticada en dicho proyecto este 2026 -donde tiene el 57,74%-, dice que no puede revelar la cifra, pero dimensiona: “Es uno de nuestros programas de exploración de cobre prioritarios a nivel mundial”.

- Son socios de Codelco en Nuevo Cobre y Maricunga, ¿cómo ha sido tenerlo de partner?

- La colaboración con Codelco se remonta a los 2000, cuando pusimos en marcha “Río de Cobre”, donde intercambiamos conocimientos técnicos y de capacidades. Es fantástico ver que esa colaboración se ha convertido en una empresa conjunta. Codelco inspira mucho respeto por su gran capacidad, amplia experiencia y su fabulosa dotación de recursos. Realmente admiramos y respetamos mucho a Codelco.