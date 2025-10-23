AMSA revela que producción de cobre estará en el rango inferior de las proyecciones
La minera del Grupo Luksic sostiene que la aumentará en un 30% a mediano plazo, con nuevos proyectos.
Antofagasta Minerals (AMSA), brazo minero del grupo Luksic, alcanzó una producción de 476.600 toneladas de cobre fino en los primeros nueve meses del año, lo que representa un aumento de cerca del 3% en comparación con el mismo periodo de 2024. Esto se logró gracias a mejores resultados en la línea de concentrados de Minera Centinela, detalló la compañía.
Eso sí, el CEO de AMSA, Iván Arriagada, informó que la producción de cobre de este año se ubicará en el rango inferior de las proyecciones informadas al mercado, aunque para los últimos tres meses se anticipa un aumento en las leyes y en el tratamiento de los minerales que explota Los Pelambres.
Con todo, la empresa señaló que los proyectos de crecimiento en Centinela y Los Pelambres siguen avanzando según lo previsto. “Estos proyectos contribuirán a aumentar en 30% la producción de cobre a mediano plazo”, comentó Arriagada. Así, espera producir entre 650.000 y 700.000 toneladas de cobre fino durante el año 2026.
Por su parte, el ejecutivo se refirió al cobre en los mercados mundiales. “Este metal sigue demostrando fundamentos de mercado sólidos, con una demanda global en aumento impulsada por temas como la seguridad energética, la electrificación y el desarrollo de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial”.
