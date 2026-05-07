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Anglo American presenta proyecto de US$ 295 millones para extender vida útil de la histórica mina El Soldado hasta 2045

La iniciativa contempla la extracción de nuevas fases del rajo, la reapertura de la mina subterránea, habilitación de depósitos de relaves, con la construcción y habilitación de un nuevo botadero.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 20:10 hrs.

Patricia Marchetti empresas Minera Minería Anglo American
<p>Anglo American presenta proyecto de US$ 295 millones para extender vida útil de la histórica mina El Soldado hasta 2045</p>

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