Anglo American presenta proyecto de US$ 295 millones para extender vida útil de la histórica mina El Soldado hasta 2045

La iniciativa contempla la extracción de nuevas fases del rajo, la reapertura de la mina subterránea, habilitación de depósitos de relaves, con la construcción y habilitación de un nuevo botadero.

La gigante Anglo American presentó este jueves a evaluación ambiental un proyecto por US$ 295 millones para extender la vida útil de El Soldado, la histórica mina chilena que administra desde 2002 y que se ubica en la zona de El Melón, en la comuna de Nogales, Región de Valparaíso.

La iniciativa busca dar continuidad operacional a la faena más allá de 2027 -año en que culmina la actual fase de operación-, mediante una serie de cambios operacionales: la extracción de nuevas fases del Rajo El Soldado, manteniendo la explotación a cielo abierto; la reapertura de la mina subterránea, habilitación de depósitos de relaves, con la construcción y habilitación de un nuevo botadero.

Asimismo, se considera la extensión de la vida útil de las áreas de la planta de concentrado existente con el objetivo de procesar el mineral de la explotación y desde las escorias provenientes de la Fundición Chagres u otras fuentes, o incluso mineral proveniente de otras faenas mineras.

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Para todo lo anterior, el proyecto contempla nuna tasa de procesamiento de 6 millones de toneladas al año, entre los años 2030 y 2045.

Respecto a la fase de construcción, Anglo estima una duración aproximada de 18 meses (tres semestres), mientras que la fase de operación alcanzaría los 16 años y la de cierre otros seis. En total, la iniciativa tiene una duración de 23,5 años, donde el peak de la mano de obra se vería en la fase de operación, con 1.750 trabajadores.

El Soldado es una mina de cobre ubicada a 1.000 metros sobre el nivel del mar. En 2025, la mina produjo 42.605 toneladas de cobre fino en forma de concentrado, representando un 11% del desempeño cuprífero de la compañía en Chile. La faena cuenta con una dotación aproximada de 650 personas, entre trabajadores y colaboradores.