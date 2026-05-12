Chile Day: Subsecretario de Minería asegura que el gobierno trabaja para subsanar observaciones de Contraloría a los CEOL

En conversación con DF, la autoridad aseguró que “la idea es avanzar con sentido de urgencia en las observaciones de la Contraloría a los Contratos Especiales de Operación de Litio, para llegar a una solución a la brevedad”.

A Toronto llegó el subsecretario de Minería, Álvaro González, para participar en Chile Day 2026, luego de que el ministro Daniel Mas suspendiera su asistencia por razones personales.

En conversación con DF, la autoridad destacó el creciente interés de inversionistas canadienses por proyectos vinculados a minería e infraestructura asociada. “Existe mucho interés por el desarrollo de infraestructura en Chile en esas áreas. Por eso, estas instancias son muy valiosas para transmitir las buenas noticias del país y las metas que nos ha propuesto el Presidente José Antonio Kast”, sostuvo.

González aseguró que la inversión canadiense en la minería chilena alcanza actualmente casi los US$ 10 mil millones dentro de la cartera de proyectos de Cochilco para la próxima década. Y el objetivo del gobierno es seguir elevando esa cifra.

En ese contexto, explicó que uno de los principales focos de su participación en Chile Day ha sido sostener reuniones con inversionistas canadienses y fondos de pensiones, en medio del interés que sigue despertando el sector minero chileno. Según indicó, el cobre continúa posicionándose como el mineral que concentra el mayor atractivo para los inversionistas extranjeros.

- ¿Cómo ha sido la recepción de los inversionistas?

- Muy positiva. Creemos que se está generando un muy buen ambiente para invertir en Chile. En minería, ya hemos visto señales concretas de eso durante marzo, con récords de inversiones anunciadas para ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Además, durante estos primeros 60 días de gobierno, hemos recibido a distintos inversionistas que nos han manifestado su intención de aumentar sus inversiones en el país.

- ¿Cuáles son las principales inquietudes que les han planteado los inversionistas canadienses respecto de Chile?

- Hay mucho interés por las medidas pro inversión que se están anunciando. También surgen preguntas relacionadas con los permisos y con lo que hará el gobierno en materia de evaluación ambiental. Diría que esos son los temas de fondo que más se repiten.

- ¿Y quedan conformes con las respuestas que ustedes les entregan sobre la la reforma miscelánea?

- Muy conformes. Lo ven como un proyecto muy positivo. Creen que fortalece la posición de Chile, que ya es un país sumamente sólido para desarrollar inversiones en la región.

A muchos incluso les llama la atención que, siendo un país con el nivel de certeza que tiene Chile, se esté pensando en atraer aún más inversión y entregar mayores garantías. Lo consideran una muy buena noticia y eso genera mucho interés.

- ¿Cuáles cree que son los principales puntos de esta reforma que podrían impulsar la industria minera en Chile?

- Uno de los aspectos más importantes es la invariabilidad tributaria para inversiones nacionales y extranjeras por un período de 25 años.

Creemos que, considerando que la minería es una actividad intensiva en capital y cuyos proyectos tardan muchos años -e incluso décadas- en desarrollarse desde que comienzan las inversiones hasta que entran en operación, es fundamental entregar reglas claras y estables, no solo durante un período de gobierno, sino por varias décadas. En ese sentido, creemos que este proyecto avanza en la dirección correcta para un sector como el minero.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

“Cambio de criterio ”

En medio del camino emprendido por diversas empresas para hacerse de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) -mecanismo clave para poder explotar el mineral que no es concesible en Chile-, la Contraloría General de la República ha sorprendido objetando la toma de razón de dos de ellos: el de Quillagua Norte, de la compañía Llamara Group, y el del Salar de Ascotán, del Joint Venture entre Codelco y Quiborax.

En el caso del primero, cuestionó que se haya hecho por trato directo y no por licitación, mientras que en el segundo criticó que la conformación de la sociedad conjunta -llamada Minera Ascotán- no hubiese pasado por control previo de legalidad.

Ante los reveses, actores de la industria apuntan a un "cambio de criterio" de parte de Contraloría para evaluar estos contratos. Asimismo, otras compañías que se encuentran en ese camino han expresado preocupación e incertidumbre respecto de sus proyectos.

- Respecto a los CEOL, ¿qué evaluación hace el gobierno sobre las objeciones presentadas por Contraloría?

- El gobierno está analizando las observaciones realizadas por Contraloría con el objetivo de subsanarlas y entregar la mayor certeza posible a quienes han confiado en Chile y han participado en estos procesos de inversión.

La idea es avanzar con sentido de urgencia en las observaciones de la Contraloría a los Contratos Especiales de Operación de Litio, para llegar a una solución a la brevedad.

- ¿Y cuáles serían esas certezas que busca entregar el gobierno?

- La Contraloría ha realizado observaciones relacionadas con la elección de los titulares que desarrollarán los proyectos. Esas observaciones deben ser analizadas, en primer lugar, por las propias empresas involucradas.

El rol del Ministerio es asegurar que las alternativas que presenten para subsanar dichas observaciones cumplan con los estándares exigidos por el organismo contralor.

- ¿Qué rol está tomando el Ejecutivo frente a estas objeciones de Contraloría?

- El Ejecutivo está tomando un rol central, principalmente en entregar certeza a los inversionistas de que, más allá de las observaciones realizadas, existe voluntad para que, si mantienen su interés de invertir en Chile en materia de litio, este gobierno -de la mano de Contraloría y respetando plenamente el ordenamiento jurídico vigente- haga todos los esfuerzos posibles para acompañarlos en ese proceso.