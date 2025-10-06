Click acá para ir directamente al contenido
Codelco anuncia salida del gerente de Ética y Cumplimiento y designa a ingeniera italiana Irene Cosentino de forma interina

La estatal informó a la Comisión para el Mercado Financiero que Patricio Véliz dejará el cargo que ocupaba desde abril de 2024.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Lunes 6 de octubre de 2025 a las 17:30 hrs.

