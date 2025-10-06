Codelco anuncia salida del gerente de Ética y Cumplimiento y designa a ingeniera italiana Irene Cosentino de forma interina

La estatal informó a la Comisión para el Mercado Financiero que Patricio Véliz dejará el cargo que ocupaba desde abril de 2024.

Codelco informó este lunes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la salida de Patricio Véliz, quien se desempeñaba como gerente de Ética y Cumplimiento desde abril de 2024. En su lugar, la estatal nombró de forma interina a la actual gerenta corporativa de Riesgos, la italiana Irene Cosentino, quien compatibilizará ambas funciones mientras se define la nueva estructura del cargo.

Cosentino es ingeniero civil industrial de la Universidad de Catania, ubicada en la isla de Sicilia en Italia. Cuenta con 15 años de experiencia en control interno, gestión de riesgos y cumplimiento, los cuales ha desarrollado en su totalidad en la minera estatal chilena.

Codelco agradeció el aporte de Véliz durante su gestión, destacando que “contribuyó al fortalecimiento del modelo de cumplimiento y ética corporativa, pieza fundamental para resguardar la integridad de la empresa y consolidar una cultura basada en la responsabilidad y la transparencia”.

