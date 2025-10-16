Grupo Luksic desactiva huelga sindical en Minera Antucoya y alcanza acuerdo con bono de $ 20 millones
La paralización de los trabajadores de la faena de Antofagasta Minerals estaba programada para las 08:00 horas de este jueves.
Noticias destacadas
Con negociaciones de último minuto, que culminaron a las 02:00 horas de este jueves, Minera Antucoya de Antofagasta Minerals -el brazo minero del grupo Luksic- logró desactivar la huelga sindical que estaba programada para iniciar a las 08:00 horas, con un acuerdo que contempla un bono de término de conflicto de $ 20 millones líquidos para los 687 socios del Sindicato de Trabajadores Nº1.
El contrato colectivo aprbado por los mineros contempla un incremento del convenio mayor al 10%, un préstamo de $ 3 millones líquidos, un incremento real de los sueldos base de un 3,3%, con una duración de 34 meses (hasta julio de 2028).
Además de las mejoras salariales, el nuevo contrato contempla ajustes en bonos fijos y variables, beneficios sociales y condiciones operacionales, consolidando avances significativos en materia de reconocimiento, bienestar y seguridad laboral, según detalló la agrupación sindical de la faena.
Según los dirigentes, liderados por el presidente César García, el nuevo contrato marca "un paso adelante en la defensa de los derechos laborales y en la mejora sostenida de las condiciones de vida y trabajo de todos los socios y socias del sindicato".
Cabe recordar que el 100% del sindicato había rechazado este lunes la última oferta de la compañía, programando la huelga para este jueves. Las negociaciones se dieron una semana después de que la empresa enfrentara una situación similar con el Sindicato de Supervisores de Los Pelambres, que también activaron la huelga, pero, gracias a tratativas de última instancia, ambas partes llegaron a buen puerto (con un bono de término de conflicto de $ 28 millones).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete