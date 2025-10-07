Máximo Pacheco: "Esperamos tener prontamente la aprobación" de China del acuerdo Codelco-SQM

El presidente del directorio de la minera estatal aseguró que "ya estamos llegando a la etapa final" de parte del negocio para explotar litio hasta el año 2060 en el Salar de Atacama.

Aunque inicialmente Codelco y SQM preveían que en septiembre la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SARM en sus siglas en inglés) de China entregaría su aprobación, con condiciones, al acuerdo para explotar litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060, terminó ese mes y nada pasó.

Sin embargo, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, pone paños fríos a la demora china y dice que con la autorización "ya estamos llegando a la etapa final" y que "esperamos tener prontamente la operación".



"Los plazos corresponden a los procesos normales de revisión de libre competencia de una operación de este tamaño y esta importancia estratégica", explicó Pacheco. "SQM y Codelco han entregado todos los antecedentes solicitados y las reuniones con la autoridad China se desarrollan periódicamente y de manera constructiva, por lo que esperamos prontamente tener la aprobación", reiteró.

"Después de múltiples reuniones de trabajo de los equipos técnicos y legales existe plena conciencia de que estamos llegando a la etapa final. Vamos avanzando de muy buena manera", afirmó el presidente de Codelco.