Quiborax queda a una firma de obtener el CEOL para su inédito proyecto de producción de litio desde descartes mineros
Tras la toma de razón de Contraloría, Cochilco emitió un informe favorable para la iniciativa. Este sería el primer contrato especial de operación que firmaría el actual gobierno.
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El inédito proyecto de la chilena Quiborax para producir litio desde descartes mineros quedó a solo una firma de lograr su Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL). Lo anterior, luego de que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) emitiera el informe favorable para la iniciativa el viernes pasado, culminando así una de las últimas etapas del proceso de evaluación: solo resta que la empresa ligada a la familia Fosk y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en representación del Estado de Chile, suscriban el contrato.
Cabe recordar que, antes de este hito, la Contraloría General de la República tomó razón del CEOL del proyecto "El Águila" en mayo y, a fines de 2023, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) autorizó a la firma a realizar las investigaciones y pruebas de procesamiento de litio correspondientes para viabilizar la iniciativa. Este sería el primer CEOL que firma el actual gobierno.
Así, la luz verde de Cochilco “representa la culminación de una etapa extraordinaria de investigación, desarrollo, aprendizaje y perfeccionamiento de un proyecto que hoy es reconocido internacionalmente como una de las iniciativas más novedosas y pioneras de la industria del litio", comentó a DF el CEO de Quiborax, Allan Fosk. "Este desarrollo marca un antes y un después en la manera de concebir proyectos mineros ambientalmente responsables y demuestra que la economía circular puede convertirse en uno de los principales motores del crecimiento de la minería del futuro".
Por su parte, el vicepresidente Legal de la compañía, Daniel Ocqueteau, quien ha liderado el desarrollo jurídico e institucional del proyecto desde su genésis, destacó que la aprobación "constituye el punto de partida de una nueva etapa, en la que la empresa espera retomar progresivamente su crecimiento y consolidar una iniciativa que representa una innovación de alcance internacional para la industria del litio".
Cabe recordar que la firma -que representa cerca de un 10% del PIB regional- se ha visto impactada los últimos dos años por la paralización de sus faenas en el Salar de Surire, debido a la medida cautelar interpuesta en el marco de una demanda por presgunto daño ambiental.
El proyecto y lo que viene
El proyecto "El Águila" contempla la recuperación del estratégico mineral desde las millones de toneladas de ripios mineros que viene acumulando Quiborax -la tercera mayor productora de ácido bórico del mundo- a través de décadas de actividad en la Región de Arica y Parinacota, específicamente en los botadores de la planta que lleva por nombre el mismo que el de la iniciativa.
Una de sus principales innovaciones radica en su carácter de economía circular y, a la vez, que el litio será recuperado a través de tecnologías de Extracción Directa (DLE). De hecho, tras la obtención definitiva del CEOL, la compañía definirá cuál de las cinco tecnologías que ha probado en los descartes será la que finalmente impulse la producción.
La estimación de la empresa es que la producción podría alcanzar las 1.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) al año, contemplando el inicio de las operaciones hacia 2029. Para que los plazos se cumplan, primero deben visarse los permisos sectoriales correspondientes.
"Chile no puede seguir perdiendo tiempo ni competitividad en una industria cuya ventana de oportunidad es hoy y no dentro de diez años, más aun considerando las ventajas comparativas únicas que el país posee. Contamos con las mayores reservas productivas de litio del mundo y con la capacidad para desarrollar soluciones tecnológicas de clase mundial. Sin embargo, la velocidad con que evoluciona el mercado internacional exige que seamos capaces de tramitar y materializar con mayor oportunidad aquellos proyectos que cumplen con los más altos estándares técnicos, ambientales y regulatorios", enfatizó Ocqueteau.
Desde la compañía comentaron que la proyección de inversión del proyecto alcanza los US$ 70 millones, sin embargo, el desembolso sería paulatino y estaría directamente relacionado a la recuperación de la empresa tras el shock de los efectos de la medida cautelar. En el futuro, no se descarta el ingreso de un socio para el desarrollo de "El Águila".
En lo inmediato, Quiborax y el Ministerio de Economía y Minería se encuentran evaluando cuándo y dónde será la firma final del CEOL. Eso sí, desde ya se comenta que "participarán las más altas autoridades del país".
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