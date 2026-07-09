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Quiborax queda a una firma de obtener el CEOL para su inédito proyecto de producción de litio desde descartes mineros

Tras la toma de razón de Contraloría, Cochilco emitió un informe favorable para la iniciativa. Este sería el primer contrato especial de operación que firmaría el actual gobierno.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 10:02 hrs.

Patricia Marchetti Litio Minería Contraloría
<p>Quiborax queda a una firma de obtener el CEOL para su inédito proyecto de producción de litio desde descartes mineros</p>

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