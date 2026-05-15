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Ministerio de Minería publica decreto que fija condiciones para el Contrato Especial de Operación de Litio que suscribirá con Quiborax

El contrato que permitirá recuperar hasta 20 mil toneladas de carbonato de litio equivalente desde residuos históricos en Arica. La iniciativa contempla una inversión máxima de US$ 70 millones, podría operar hasta 2046 e incorpora tecnologías de extracción directa y regalías por cerca de 50%.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 13:55 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Litio arica arica y parinacota Economía Circular
<p>Ministerio de Minería publica decreto que fija condiciones para el Contrato Especial de Operación de Litio que suscribirá con Quiborax</p>

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