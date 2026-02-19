Rio Tinto registra un 2025 de ganancias estables y firma apuesta al metal rojo para la próxima década

"Con un portafolio de proyectos de alta calidad, anclado en cobre, tenemos una clara visión para extender este perfil de crecimiento durante la próxima década", dijo el CEO de la minera.

La gigante minera Rio Tinto, mayor productor de hierro del mundo, informó este jueves al mercado que cerró 2025 con utilidades subyacentes prácticamente planas respecto al ejercicio anterior, manteniéndose en US$ 10.868 millones, ante la caída de los precios del mineral de hierro que se vieron compensados por la fortaleza del cobre, cuya producción aumento 11% en el año.

La cifra se ubicó por debajo del consenso del mercado, que esperaba beneficios por US$ 11.030 millones, según Reuters. Aún así, la compañía destacó la solidez de su flujo de caja operativo neto, que alcanzó US$ 16.832 millones, anotando un alza del 8% internaual, mientras que el Ebitda subyacente se elevó un 9% respecto a 2024, hasta los US$ 25.363 millones.

Las ganancias después de impuestos atribuible a los propietarios de la minera cerraron el año con una caída del 14%, bajando a US$ 9.966 millones. Por su parte, los ingresos consolidados por ventas aumentaron 7% interanual, cerrando 2025 en US$ 57.638 millones.

"Nuestros sólidos resultados financieros demuestran un progreso claro a medida que incorporamos nuestra forma de trabajar más fuerte, más precisa y más simple", comentó el CEO de la anglo-australiana, Simon Trott. "Seguimos invirtiendo para lograr un crecimiento líder en la industria (...). Encaminados a lograr una tasa de crecimiento anual compuesta del 3% en producción de cobre hasta 2030", dijo y agregó: "Con un portafolio de proyectos de alta calidad, anclado en cobre, tenemos una clara visión para extender este perfil de crecimiento durante la próxima década".

Cabe destacar que el principal mineral de la compañía, el hierro, cerró el año con una producción estable del orden de 342 millones de toneladas, pero los ingresos del segmento cayeron un 8% ante los menores precios del metal, tocando los US$ 28.989 millones. En contraparte, la producción de cobre escaló un 11%, hasta las 883 mil toneladas, por sobre el rango pronosticado por la compañía de entre 560 y 875 mil toneladas. Así, el segmento del metal rojo generó ingresos por US$ 13.729 millones, un 48% más que en 2024, y acumuló un Ebitda subyacente de US$ 7.369 millones, un 114% por sobre el año previo.

Respecto a Chile, además de destacar el histórico desempeño de Escondida -donde posee una participación del 30%-, resaltó que "avanzamos en el programa de perforación y los estudios preliminares del proyecto Nuevo Cobre en Chile, en colaboración con Codelco".

Litio: Chile, Argentina y más

Otro de los pilares que la compañía busca impulsar en la próxima década es el litio. En ese contexto, 2025 fue un año clave de compras, asociaciones y desarrollo de proyectos, destacando la incursión de la minera en el llamado Triángulo del Litio sudamericano.

Así, tal como ha dicho Rio desde julio del año pasado, la firma contempla cerrar los acuerdos de ascociación en Chile para explotar litio -Altoandinos con Enami y Maricunga con Codelco- durante el primer semestre de este año, "sujeto a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias aplicables y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales". La semana pasada, ejecutivos de la compañía participaron de la firma del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) de Codelco para el desarrollo del proyecto en el Salar de Maricunga, realizado en el Palacio de La Moneda.

Respecto a Arcadium en Argentina, la compañía destacó que la adquisición de US$ 6.700 millones se completó antes de los estimado (en marzo) y que el objetivo es alcanzar una capacidad equivalente de 200 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) para 2028. Cabe destacar que 2025 fue el primer año de Rio Tinto produciendo el llamado "oro blanco", alcanzando 57 mil toneladas LCE. Dicho segmento aportó US$ 200 millones a la firma en 2025.

Este miércoles, un día antes de la entrega de resultasdos, la minera se hizo del control mayoritario de Nemaska Lithium en Canadá, alcanzando una participación del 53,9% y la gestión directa, mientras que el Gobierno de Quebec quedó con el 46,1% restante. La compañía indicó que realizará una inversión de US$ 300 millones en 2026 para seguir desarrollando el negocio litífero en dicha zona del país del Norte.