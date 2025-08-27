Sindicato de Escondida de BHP denuncia riesgo tras accidente de camiones autónomos

A fines de julio, BHP informó que alcanzó un 100% de operación autónoma de 33 camiones y ocho perforadoras en Escondida Norte, tras un proceso de implementación de cinco años.

El sindicato de trabajadores de Escondida denunció riesgos a la seguridad tras dos accidentes ocurridos con camiones autónomos que operan en el mayor yacimiento mundial de cobre, según un comunicado enviado el miércoles a Reuters.

