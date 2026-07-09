PriceSmart sorprende y elige al Mall Los Dominicos como ubicación de su primer local en Chile

La cadena estadounidense de clubes de compra por membresía prevé abrir el recinto -de cerca de 9 mil metros cuadrados- durante el primer semestre de 2027, en lo que define como el punto de partida de su expansión hacia el Cono Sur.

La estadounidense PriceSmart, especializada en clubes de compra por membresía, confirmó que su primera ubicación en Chile estará en Mallplaza Los Dominicos, en la comuna de Las Condes, aunque inicialmente habían explorado una apertura en Chicureo.

Con el anuncio, la llegada de la compañía al país entra en una nueva etapa y marca -según la propia firma- el inicio de su expansión hacia el Cono Sur.

La apertura, prevista para el primer semestre de 2027, introducirá en el mercado local un formato aún no desarrollado en Chile: un club al que se accede mediante una membresía anual y que permite a sus socios comprar una selección acotada de productos en formatos de mayor volumen y a precios rebajados.

"Nos entusiasma anunciar que nuestro ingreso a Chile se concretará con la apertura de nuestra primera ubicación en la comuna de Las Condes, la cual también será nuestro primer club de compras ubicado dentro de un centro comercial", señaló el CEO de PriceSmart, David Price. "Este club sienta las bases de lo que creemos que, con el tiempo, puede convertirse en un mercado relevante con potencial para albergar múltiples clubes", agregó.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Un modelo inédito dentro de un mall

El modelo de PriceSmart se basa en una operación diseñada para reducir ineficiencias y traspasar ese ahorro a los socios, a través de compras por volumen, eficiencia logística y una relación directa con proveedores globales, regionales y locales. La propuesta incluirá marcas internacionales, productos locales y Member's Selection, la marca propia de la compañía. Según la firma, su tasa global de renovación de membresías -cercana al 90%- refleja la percepción de valor de sus socios.

Desde Mallplaza destacaron el carácter inédito del formato. "Esta alianza nos permite seguir potenciando el centro urbano con una propuesta única en el país que impulsará la habitualidad de las visitas", afirmó el gerente general del operador de centros comerciales, Pablo Pulido, quien detalló que el recinto contará con una superficie cercana a los 9 mil m² y fortalecerá el mix comercial del complejo.

Plaza estratégica para el Cono Sur

En PriceSmart explican que este primer club no es un proyecto aislado, sino el inicio de una relación de largo plazo con Chile, mercado que describen como exigente, competitivo y sofisticado. La compañía ve al país como una plaza estratégica para validar su modelo en el Cono Sur y construir una operación con liderazgo local, desarrollo de proveedores y generación de empleo.

El nuevo formato estará orientado tanto a familias como a pequeños negocios. En los mercados donde opera, una parte relevante de sus socios corresponde a pymes, emprendedores, restaurantes y comercios que utilizan el club como proveedor mayorista, explicó la compañía estadounidense.