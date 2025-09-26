Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Telecom/Tecnología
Telecom/Tecnología

Gigante de los videojuegos EA se acerca a cerrar un mega acuerdo de US$ 50 mil millones que lo deslistaría de la bolsa

La firma tecnológica, conocida por títulos populares como Madden NFL, Los Sims y Battlefield, podría anunciar un acuerdo la próxima semana. La operación se situaría entre las mayores anunciadas en 2025 y, potencialmente, la mayor compra apalancada de la historia.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 17:35 hrs.

empresas
<p>Gigante de los videojuegos EA se acerca a cerrar un mega acuerdo de US$ 50 mil millones que lo deslistaría de la bolsa</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

La crisis financiera del sistema de viviendas sociales: Minvu admite a privados que no tiene caja para pagar y la industria calcula deudas en más de US$ 1.000 millones
2
Economía y Política

Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
3
Economía y Política

Caso licencias médicas: Contraloría inicia fiscalización a 700 servicios por la recuperación de fondos por permisos mal otorgados
4
Empresas

La familia Müller no para: concretó nueva compra de acciones de Falabella por US$ 52 millones
5
Economía y Política

Gobierno prohíbe el derecho a huelga en 73 empresas y, por primera vez, de forma parcial en cuatro compañías
6
Empresas

Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
7
Empresas

Dominga partirá su construcción en primer semestre de 2026 y activa búsqueda de socio estratégico
8
Empresas

La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete