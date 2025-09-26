Gigante de los videojuegos EA se acerca a cerrar un mega acuerdo de US$ 50 mil millones que lo deslistaría de la bolsa
La firma tecnológica, conocida por títulos populares como Madden NFL, Los Sims y Battlefield, podría anunciar un acuerdo la próxima semana. La operación se situaría entre las mayores anunciadas en 2025 y, potencialmente, la mayor compra apalancada de la historia.
Electronic Arts está en conversaciones para deslistarse de bolsa a través de un consorcio liderado por Silver Lake Management y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, según una persona familiarizada con el asunto.
El desarrollador de videojuegos, conocido por títulos populares como Madden NFL, Los Sims y Battlefield, podría anunciar un acuerdo la próxima semana, según la fuente, que pidió no ser identificada por tratarse de información confidencial.
Las acciones de Electronic Arts, con sede en Redwood City, California, subieron 14%, a US$ 192,26 en Nueva York, lo que le otorga a la compañía un valor de mercado de aproximadamente US$ 46 mil millones.
El Wall Street Journal informó sobre las conversaciones el viernes por la mañana. No fue posible contactar inmediatamente con representantes de Electronic Arts, Silver Lake ni del Fondo de Inversión Pública para que hicieran comentarios.
Una adquisición de Electronic Arts se situaría entre las mayores operaciones anunciadas hasta la fecha en 2025 y, potencialmente, la mayor compra apalancada de la historia.
Tras sufrir dificultades a principios de 2025 debido al bajo rendimiento de su último juego de fútbol, EA Sports FC 25, Electronic Arts se ha recuperado, citando "contribuciones mejores de lo esperado" en toda su cartera en su última presentación de resultados.
Electronic Arts lanzará Battlefield 6 el 10 de octubre, compitiendo con Call of Duty de Microsoft en el mercado de los videojuegos de shooters.
Las negociaciones de adquisición coinciden con un período de lento crecimiento para la industria de los videojuegos, que ha perdido decenas de miles de puestos de trabajo en los últimos tres años tras una oleada de jugadores durante los confinamientos por la Covid.
