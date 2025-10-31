Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF
Señal DF

Ingresos consolidados de Sonda crecen 3,1% al tercer trimestre

La firma informó que a nivel acumulado en estos nueve primeros meses, los ingresos consolidados alcanzaron los US$ 1.154 millones, un crecimiento del 3,1% respecto de igual período de 2024.

Por: DF online

Publicado: Viernes 31 de octubre de 2025 a las 11:17 hrs.

SONDA resultado de empresas tecnología
<p>Ingresos consolidados de Sonda crecen 3,1% al tercer trimestre</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Hijo menor de Nurieldín Hermosilla pide apertura del testamento que dejó el abogado
2
Señal DF

El regreso de Cristóbal Lira al negocio de supermercados
3
Empresas

Extrabajadores de Multitiendas Corona se querellan contra el retailer por apropiación indebida de fondos retenidos
4
Economía y Política

El mensaje de Boric a empresarios coreanos: “Queremos que participen en los nuevos motores del crecimiento de Chile”
5
DF MAS

Jorge Yarur lleva el mítico Ferrari de Maradona a exhibición en Buenos Aires
6
Empresas

Cementos Bío Bío convoca a junta de accionistas para votar su salida de la bolsa tras toma de control de Carmeuse
7
Empresas

Femsa lanza su tercera cadena de farmacias en Chile, esta vez apostando por un formato "low cost"
8
Economía y Política

Economía chilena habría crecido hasta un 4% en septiembre de la mano de dos días hábiles extra
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete