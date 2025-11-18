Telefónica España anuncia despidos de trabajadores en siete filiales: se estiman hasta 7.000 personas desvinculadas
En total, incluyendo el centro corporativo, la compañía ibérica emplea a alrededor de 25.000 trabajadores.
Telefónica en España comunicó a sus tres mayores sindicatos (UGT, CC. OO. y Sumados-Fetico) su intención de implementar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) por “causas objetivas” que afectará a las filiales Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.
La compañía no ha cifrado el alcance del ajuste de personal, que se concretará en las próximas reuniones con los gremios agendadas para los días 24 y 25 de noviembre, cuando se constituyan las comisiones negociadoras. Conocedoras del proceso indican que la cifra de salida será de entre 6.000 y 7.000 trabajadores.
