Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Telecom/Tecnología
Telecom/Tecnología

WOM gana demanda por competencia desleal en contra de Claro Chile y tribunal acusa a esta firma de engañar a clientes

El juzgado determinó que la compañía ligada a América Móvil incurrió en las siguientes conductas ilícitas: suplantación de identidad e información falsa, uso de información comercial sensible y ofertas consecutivas engañosas.

Por: Blanca Dulanto

Publicado: Lunes 17 de noviembre de 2025 a las 15:12 hrs.

WOM Claro telecomunicaciones Ejecutivos 5G Blanca Dulanto
<p>WOM gana demanda por competencia desleal en contra de Claro Chile y tribunal acusa a esta firma de engañar a clientes</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Con más de un 90% de la votación, la oposición no lograría la mayoría en ambas cámaras del Congreso
2
Empresas

Alfredo Moreno, director de empresas: “Es positivo que avance una alternativa como la de Kast, alguien que está preocupado por el crecimiento”
3
Empresas

Se dispara interés por activos inmobiliarios con renta: expertos dicen que el mercado se ha ido recuperando tras la crisis social
4
Mercados

Dólar modera caída y opera cerca de $ 920 en sesión marcada por elecciones que anticipan ventaja de la derecha en el balotaje
5
Mercados

Bolsa chilena se dispara más de 3% y el IPSA recupera los 9.900 puntos por expectativas de un triunfo de Kast en diciembre
6
Economía y Política

Jara y Kast medirán fuerzas en diciembre tras una primera vuelta que dejó varias sorpresas: siete claves de la jornada electoral
7
Economía y Política

Marco Enríquez-Ominami: "Nunca he visto una derrota mayor (de la izquierda)"
8
Mercados

Ramírez de LarrainVial: “El mercado debiese internalizar rápidamente una victoria con holgura de la derecha en segunda vuelta”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete