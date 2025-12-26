Hermann González: “Si el próximo Gobierno es exitoso en generar un boom de inversión, las proyecciones del IPoM se quedarían cortas”

Para el economista de Clapes UC y consejero del CFA, en la medida que los actuales precios del cobre se mantengan y el nuevo Ejecutivo marque un verdadero énfasis en acelerar proyectos, la economía puede entrar en un ciclo positivo más largo de crecimiento de la inversión.

El año económico está terminando mejor que como empezó, tanto en el escenario externo, como en el interno, resalta el coordinador macroeconómico de Clapes UC y socio de Valtin, Hermann González. Y las perspectivas hacia adelante son aún más positivas, de la mano de las señales que pueda entregar el nuevo Gobierno de José Antonio Kast para la inversión y un precio del cobre que podría mantenerse alto.

“Claramente hemos tenido noticias positivas desde el escenario externo. En abril, luego de los anuncios de aranceles recíprocos de Estados Unidos, las perspectivas del escenario internacional se deterioraron mucho. Había riesgo de recesión global, se preveía que la guerra comercial sería muy dañina para el crecimiento mundial e iba a generar presiones inflacionarias. Finalmente, eso no ocurrió, Estados Unidos empezó a negociar y estamos terminando un año, en materia de crecimiento mundial, no es muy distinto a lo que se proyectaba hace un año atrás. Y la FED ha podido bajar las tasas”, afirma.

El también miembro del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), resalta además la mejora en los términos de intercambio para Chile, con el precio del cobre sobre US$ 5 la libra y el petróleo en torno a US$ 60 el barril. “Esa es una combinación positiva para nuestra economía y también genera oportunidades”.

- ¿Y cómo ve el escenario económico en lo interno?

- Internamente, la economía está creciendo en torno a su potencial. Aunque en el margen mi diagnóstico es que en los últimos dos trimestres la economía se frenó, cuando uno mira el crecimiento del año, hacia adelante las perspectivas son más positivas, y con la inflación convergiendo más rápido de lo previsto a la meta. Por otra parte, el mercado laboral sigue siendo el talón de Aquiles de la economía, con un desempleo muy por sobre los niveles prepandemia y una creación de empleo que sigue siendo insuficiente.

- ¿Por qué dice que la economía se frenó?

- En el segundo y tercer trimestre, si uno mira el PIB total y el PIB no minero, en promedio, la economía está creciendo a un ritmo anualizado cercano al 1%, o sea, muy lejos del 3% que muestran las cifras de crecimiento interanual. Por otro lado, si bien hay una buena noticia por el lado de la inversión, aún está muy concentrada en maquinaria y equipos y en dos sectores específicos, que son minería y energía. Por eso no me gusta la idea de hacer análisis de la economía excluyendo la minería, porque el boom de inversión que estamos viendo pierde mucha fuerza si se excluye. Si uno quiere analizar la economía tiene que mirarla como un todo. Y hay buenas noticias en materia de inversiones, pero falta que eso se expanda a otros sectores, sobre todo a la construcción, que aún no repunta.

- Pero usted destaca que las expectativas son mejores…

- Las expectativas han mejorado bastante. Estamos con un mejor ánimo respecto de cómo estará la economía en los próximos 12 meses y eso naturalmente ayuda para la inversión y el consumo. Eso es algo que ya vimos al final del Gobierno de Bachelet II y que ayudó al impulso inicial del Gobierno de Piñera II, cuando la economía creció 4%. Así es que, dentro de las cosas positivas, estamos viendo una mejora relativamente reciente en las expectativas de los agentes. Eso tiene mucho que ver con el cambio en el ciclo político y va a ayudar a que el próximo año -si el escenario internacional lo permite- la economía crezca en la parte alta del rango que proyectó el Banco Central en el último IPoM.

- El Banco Central proyectó un crecimiento entre 2% y 3% para 2026, ¿cuánto espera usted?

- Por el momento comparto ese rango de crecimiento, pero creo que es probable que la economía al menos crezca en la parte alta. O sea, mi sesgo es al alza. Pienso que la economía lo puede hacer aún mejor, mirando la experiencia del año 2018, cuando el país creció 4% en el primer año del segundo Gobierno de Piñera. Hay condiciones para un crecimiento sobre 3% el próximo año, pero, por el momento, hay que esperar para ver cómo será la llegada del nuevo Gobierno, la instalación y la implementación de su programa, especialmente de las medidas para acelerar la inversión.

- ¿Y ve mejores perspectivas también para la inversión?

- Cuando uno mira los indicadores de confianza de los agentes y las expectativas económicas, estos han mejorado de manera importante, a niveles que no veíamos hace siete u ocho años. Y efectivamente hay un repunte de la inversión que es positivo. El plan económico del próximo Gobierno es procrecimiento y, por lo tanto, en la medida que ese programa tenga resultados vamos a tener también un mejor desempeño económico, algo que no está incorporado en las proyecciones del Banco Central, sobre todo en términos de aceleración de la inversión.

- ¿A qué se refiere? ¿Se pueden quedar cortas las proyecciones del BC?

- La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, dijo que el cierre del IPoM fue el 10 de diciembre, antes de la segunda vuelta. Y cada vez que se le preguntó sobre la incorporación del cambio de Gobierno, por la forma que tiene el Banco Central de hacer sus proyecciones, es natural que eso no esté incorporando, ni el ajuste fiscal que se proyecta para el próximo año, ni las medidas de impulso a la inversión que planea implementar el próximo Gobierno. Pero está bien que sea así, porque el Banco Central hace sus proyecciones en base a la información disponible y si esas medidas se van concretando, las incorporará en su escenario base.

Por lo tanto, hay un espacio para que las predicciones de mercado puedan diferir de las predicciones del Banco Central en lo que viene, en la medida que el mercado empiece a asignar alguna probabilidad de ocurrencia a estos cambios. Por lo tanto, si el próximo Gobierno es exitoso en generar un boom de inversión, las proyecciones del IPoM se quedarían cortas, porque eso, por ahora, no está incorporado.

- Después de dos años de caídas, el Banco Central proyectó un crecimiento de la inversión de 7% este año y de 4,9% el próximo, ¿cuánto más cree que pueda crecer?

- Por ahora, digamos que si las medidas para acelerar proyectos de inversión se implementan durante el próximo año, esas proyecciones pueden mejorar. Y también para 2027, para cuando el Banco Central tiene 3,1%. En la medida que estos precios del cobre se mantengan y el nuevo Gobierno de verdad marque un mayor énfasis en acelerar proyectos, podemos entrar en un ciclo positivo más largo de crecimiento de la inversión.

- ¿Cuáles de sus propuestas debe apurar el nuevo Gobierno?

- Son varias medidas, desde las administrativas para destrabar proyectos, hasta los cambios legales que tienen que ver, por ejemplo, con la baja del impuesto corporativo, un nuevo estatuto de inversión extranjera y que, además, sigan yendo a buscar inversiones afuera. Parte de la visita a Argentina tuvo que ver con eso. Pienso que, si se sigue por ese camino, el país no tendría solo uno o dos años de buen crecimiento de la inversión, sino que eso se puede prolongar.

- Entonces, ¿cuáles serán los desafíos del Gobierno de Kast en lo económico?

- Hay varios. Primero, hay expectativas muy altas. Las mismas expectativas de las que estamos conversando son una exigencia para la próxima administración. Como comentaba, en 2017 y 2018 hubo un boom de expectativas similar, pero se deshizo bien rápido. Entonces, un desafío es satisfacer esas expectativas.

Otro tema, desde el punto de vista económico, es contribuir a bajar el desempleo. A nadie puede dejar tranquilo el desempleo por sobre el 8% que tenemos actualmente.

Un tercer tema, que también puede ayudar a la economía es que se resuelvan los problemas de seguridad, crimen y narcotráfico. Ese es un elemento central también para generar condiciones para que la economía crezca y se desarrolle.

Y, por último, es fundamental el tema fiscal y encauzar las finanzas públicas hacia un balance estructural, aunque que, en parte, eso se atenúa con estos precios del cobre, que, en la medida que se sostengan, son una buena noticia para las finanzas públicas.

El plan económico del próximo Gobierno es procrecimiento y, por lo tanto, en la medida que ese programa tenga resultados vamos a tener también un mejor desempeño económico, algo que no está incorporado en las proyecciones del Banco Central

¿Ajuste de US$ 6.000 millones?: “Ese fue un tema de campaña, pero ahora hay que cambiar el foco”

- ¿Cree posible que el próximo Gobierno pueda recortar US$ 6.000 millones de gasto público en 18 meses como comprometió?

- Pienso que ese fue un tema de campaña, pero ahora hay que cambiar el foco. La real magnitud del ajuste fiscal que se requiere se va a saber solamente una vez que el Gobierno asuma y haga la revisión de las cifras fiscales. Cuando asuma el Gobierno, la Dipres tendrá que actualizar las proyecciones fiscales y el Ejecutivo tiene un plazo de 90 días para emitir un decreto con su política fiscal. Lo importante es que, en base a esas nuevas proyecciones, en ese decreto se fijen metas compatibles con ir cerrando gradualmente el déficit estructural para llegar a 0% y estabilizar la deuda bajo el nivel prudente de 45% del PIB. Si eso requiere un ajuste mayor, menor o igual a los US$ 6.000 millones, va a ser una consecuencia de ese análisis.

- ¿Podría haber sorpresas cuando se revisen las cuentas?

- No sé si sorpresas, pero hay cosas que revisar. Hay temas que van en distintas direcciones. Por ejemplo, el precio del cobre mayor que estamos viendo es una buena noticia, pero, por otra parte, las proyecciones de ingresos que se hicieron pueden ir en una dirección opuesta, sobre todo por la Ley de Cumplimiento Tributario.

- Pero este fue un tema central en la campaña, ¿cree que el Gobierno pueda reconocer que no se necesitan US$ 6.000 millones de ajuste?

- Absolutamente, porque son dos momentos distintos: la campaña y cuando lleguen al Gobierno y tengan toda la información. Es cierto que, como fue un tema central en el debate, van a estar los ojos encima, no solo en la oposición, sino también en Chile Vamos, donde fueron muy duros con esa propuesta. Pero pienso que, una vez hechos los análisis, si hay un cambio se podrá explicar. Si eso requiere un ajuste fiscal de la magnitud que se anunció en la campaña o no, es algo que hay que ver ahí con los números sobre la mesa. Por otra parte, si el precio del cobre se mantiene habrá que pensar también en una estrategia para recomponer los fondos soberanos. Porque esto es dinámico, las condiciones cambian y todo eso debe entrar en ese análisis.

- ¿Qué tan preocupante es hoy la situación fiscal?

- Los números muestran que Chile ha entrado en una dinámica de déficit fiscales persistentes y de una magnitud importante. Estamos hablando de déficits de 2 a 3 puntos del PIB, que equivalen a entre US$ 7 mil millones y US$ 10 mil millones. Es un desequilibrio que está teniendo características de persistente y que no es compatible con la estabilización de la deuda por debajo del nivel prudente de 45% del PIB. No podemos seguir con estos déficits, porque en algún momento se va a traducir en que vamos a tener rebajas de la clasificación de riesgo y que la presión de intereses va a seguir aumentando. Tenemos que romper la tendencia de los últimos años, que no es solo de este Gobierno, sino que viene ya de un período largo.

- ¿No ve el riesgo de que un ajuste fiscal muy grande tenga un impacto negativo en la economía?

- No, en la medida que vaya acompañado de iniciativas para destrabar proyectos de inversión. Es importante que se produzcan las dos cosas al mismo tiempo. Si solo hubiera un ajuste fiscal, obviamente eso sería contractivo, pero es incorrecto mirar solo ese lado del programa de Gobierno sin mirar, en paralelo, lo que se quiere hacer para destrabar inversiones. Y es importante que las dos cosas ocurran simultáneamente.

“Amarre” en el sector público: “Es discutible lo que se está proponiendo”

- ¿Cree que hay “amarre” en el acuerdo para el reajuste del sector público, que podría limitar por ley los despidos de funcionarios a contrata?

- La ley de reajuste del sector público tiene que ser revisada por el Congreso, no solo en esa dimensión que menciona, sino que también en la dimensión del costo total del reajuste y que esté adecuadamente financiado. Tiene que haber una discusión democrática en el Congreso. Hoy día es discutible lo que se está proponiendo, pero es el Poder Legislativo el que tiene que decidir si se avanza o no en esta, en esa dirección. El proyecto aún no se ha presentado, por lo que esa discusión ni siquiera se ha iniciado.