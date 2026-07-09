Bonnie Tyler, intérprete de "Total Eclipse of the Heart", muere a los 75 años

Tyler, quien nació como Gaynor Hopkins en el sur de Gales en 1951 pero nunca le gustó su nombre de pila, logró su gran éxito comercial en la década de 1980, cuando empezó a trabajar con el letrista estadounidense Jim Steinman.

El tono ronco que hacía que la voz de Bonnie Tyler fuera inconfundible fue consecuencia de un accidente.

Tras una operación para extirparle unos nódulos en las cuerdas vocales en 1977, le prescribieron reposar la voz. Pero un día gritó de rabia, lo que se la alteró de forma permanente.

Seis años más tarde, la cantante galesa lanzaría su canción más conocida, "Total Eclipse of the Heart", que hacía gala de su voz ronca y fue nominada a un premio Grammy.

"Holding Out for a Hero", otra balada rock dramática, salió al mercado poco después, lo que ayudó a Tyler a dejar huella en la escena pop británica. Desde entonces, ambas canciones han aparecido en películas, programas de televisión y anuncios.

Tyler, entre cuyos lanzamientos también se encontraban "It’s a Heartache" y "Lost in France", ha fallecido, según informó BBC News el jueves. Tenía 75 años.

"No decía ni pío"

Tyler nació como Gaynor Hopkins en el sur de Gales en 1951, la cuarta de seis hermanos de un minero del carbón y un ama de casa.

Creció en una vivienda social de cuatro habitaciones con un gran jardín en el pueblo de Skewen, a las afueras de Swansea. "Creo que mamá y papá lo tuvieron muy difícil, criando a una familia numerosa con muy poco", declaró al periódico The Guardian en 2012.

La música era una constante en su vida cotidiana, ya fuera a través de una radiogramola o cantada por su madre, que entonaba ópera o el tema pop "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini" mientras hacía las tareas domésticas.

A los siete años, Tyler fue a ver un musical en la iglesia local. Allí se enamoró de la canción de Irving Berlin "There’s No Business Like Show Business", que despertó por primera vez en aquella niña tímida el deseo de actuar.

"No me atrevía a decir ni pío, y sin embargo había una parte de mí que anhelaba cantar delante de la gente", recordaba en sus memorias, "Straight from the Heart" ("Directamente del corazón").

"Esta era la canción"

Comenzó como corista adolescente antes de lanzar varios álbumes propios en la década de 1970.

Pero no fue hasta principios de la década de 1980, cuando empezó a trabajar con el letrista estadounidense Jim Steinman, que logró su gran éxito comercial.

Se ganó a Steinman, que por entonces ya era famoso por haber compuesto "Bat out of Hell" para Meat Loaf, enviándole maquetas de las canciones de rock teatral que sabía que se adaptarían a su voz.

Sobre el momento en que escuchó por primera vez su composición, "Total Eclipse", recordaba: "Supe que esa era la canción que había estado esperando toda mi vida". Grabada por Tyler, la "avalancha wagneriana de sonido y emoción", como Steinman describió la pieza, llegaría a encabezar las listas de éxitos tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

Con una letra impactante como "Hubo una vez que me estaba enamorando, pero ahora solo me estoy desmoronando", la canción se ha reproducido más de mil millones de veces en la plataforma musical en línea Spotify.

Ha aparecido en las películas "Old School" ("Aquellos viejos tiempos", "Aquellas juergas universitarias") y "Bandits" ("Vida bandida", "Bandidos"), en las series de televisión "Glee" y "Grey's Anatomy" ("Anatomía de Grey"), así como en un anuncio de Mastercard.

El nacimiento de "Bonnie Tyler"

A partir de la década de 1990, tuvo más éxito en Noruega, Austria y Francia que en su propio país, aunque representó a Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión de 2013 y fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música en 2022.

Tyler se casó en 1973 con el promotor inmobiliario Robert Sullivan, su primer novio serio. "Sigo muy enamorada de él y él de mí", declaró 40 años después. La pareja no tuvo hijos.

A Tyler nunca le gustó mucho su nombre de pila. Cuando le preguntaron cómo había elegido su seudónimo, explicó a BBC Radio Wales: "Tomé un periódico de gran formato y me esforcé por anotar todos los nombres propios que encontraba en una lista y todos los apellidos en otra; luego los revisé ambos y se me ocurrió Bonnie Tyler. Y ha sido un nombre genial".