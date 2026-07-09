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Bonnie Tyler, intérprete de "Total Eclipse of the Heart", muere a los 75 años

Tyler, quien nació como Gaynor Hopkins en el sur de Gales en 1951 pero nunca le gustó su nombre de pila, logró su gran éxito comercial en la década de 1980, cuando empezó a trabajar con el letrista estadounidense Jim Steinman.

Por: Reuters

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 06:00 hrs.

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<p>La artista británica durante una presentación en Eurovision en 2013. (Foto: Reuters)</p>

La artista británica durante una presentación en Eurovision en 2013. (Foto: Reuters)

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