Messi es récord mundial y se disparan las promos relámpago para viajar a EEUU desde Argentina a alentar a la Selección

Tras asegurar el primer puesto de su grupo, las búsquedas para viajar a Miami crecieron un 300%.

La ilusión mundialista volvió a disparar la demanda turística. Tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Austria en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, miles de hinchas comenzaron a buscar opciones para viajar a Estados Unidos a último momento y acompañar a la Scaloneta cuando juegue frente a Jordania este sábado, un tramo decisivo del campeonato.

A tono con esa pasión, desde aerolíneas hasta agencias de viajes y programas de millas ya lanzaron promociones especiales para captar esa demanda relámpago.

Uno de los movimientos más fuertes llegó de la mano de Aerolíneas Argentinas, que lanzó una tarifa promocional de US$ 500 para el tramo de ida en los vuelos especiales a Dallas programados para el 25 y 26 de junio. La compañía ya operó tres vuelos mundialistas -dos a Kansas y uno a Dallas- y sumó estas frecuencias para facilitar el traslado de los fanáticos argentinos hacia las sedes del torneo clave para la albiceleste.

La fiebre futbolera también se refleja en las búsquedas online. Según datos de Despegar, luego de que Argentina asegurara el primer puesto de su grupo, las búsquedas para viajar a Miami crecieron un 300% de cara al partido de 16avos de final previsto para el 3 de julio.

“A medida que la Selección sigue avanzando, crece la expectativa y también la predisposición de los hinchas a viajar, incluso con poca anticipación. Ya lo vimos en competencias anteriores: cada triunfo renueva la ilusión y genera una reacción inmediata en la demanda”, explicó la gerenta general de Despegar para Argentina y Uruguay, Paula Cristi.

Miami, el gran imán

Los datos de Smiles Argentina, el programa de fidelidad de la aerolínea Gol, muestran con claridad hacia dónde apuntan los hinchas. Florida concentra el 73,5% de los canjes realizados hacia Estados Unidos durante el Mundial, mientras que Miami representa, por sí sola, uno de cada dos pasajes emitidos mediante millas.

Miami, Los Ángeles, Dallas, Nueva Jersey y Kansas concentran más del 82% de las reservas realizadas en los últimos días.

Otro dato revelador es que el 73% de las reservas corresponden únicamente a vuelos de ida, lo que deja entrever que muchos fanáticos prefieren esperar la evolución deportiva de la Selección antes de definir la fecha de regreso.

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