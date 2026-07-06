Delegación de alto nivel de Emiratos Árabes Unidos visita Chile para explorar nuevas oportunidades de inversión

El ministro de Comercio Exterior de EAU, Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, y el embajador en Chile, Mohammed Saeed Salem Alneyadi. Foto: Julio Castro

El ministro de Comercio Exterior y el embajador abordaron los sectores de interés y los beneficios del acuerdo económico que entró en vigor el año pasado.

Es la segunda vez que el ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, recorre el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) en compañía de una delegación de altos ejecutivos de empresas de esa nación. La primera vez fue en abril de 2024, y es un reflejo del interés cada vez mayor por aumentar la inversión en Chile.

“El propósito de esta visita es fortalecer aún más la creciente alianza estratégica entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Chile”, dijeron en entrevista por escrito con DF el ministro y el embajador de EAU en Chile, Mohammed Saeed Salem Alneyadi, tras recorrer el centro comercial la semana pasada.

La visita ofrece la oportunidad de “explorar nuevas oportunidades de inversión e identificar áreas prácticas de colaboración en sectores importantes para ambos países, como infraestructura, logística, energías renovables, seguridad alimentaria, minería, tecnología e innovación”, comentaron.

El hito “también refleja nuestro compromiso compartido de transformar la excelente relación política entre nuestros dos países en una alianza económica aún más sólida”, destacaron.

- ¿La composición de la delegación refleja los sectores más atractivos para la inversión de EAU?

- Sí. La delegación se conformó cuidadosamente para representar una amplia gama de sectores estratégicos que se alinean con las prioridades de inversión globales de EAU, así como con las fortalezas económicas de Chile.

La presencia de representantes de destacadas instituciones y empresas de EAU demuestra el gran interés en explorar oportunidades en sectores como infraestructura, puertos y logística, energías renovables, minería, agronegocios, seguridad alimentaria, tecnología e industrias avanzadas. Al mismo tiempo, seguimos abiertos a identificar nuevas áreas de cooperación a medida que nuestra relación bilateral continúa evolucionando.

La composición de la delegación “demuestra el gran interés en explorar oportunidades en sectores como infraestructura, puertos y logística, energías renovables, minería, agronegocios, seguridad alimentaria, tecnología e industrias avanzadas”.

- ¿Con qué autoridades se reunieron?

- La delegación mantuvo reuniones productivas con altos funcionarios del gobierno chileno, autoridades económicas, agencias de promoción de inversiones y representantes del sector privado.

Estas conversaciones se han centrado en identificar oportunidades para expandir el comercio y la inversión, facilitar alianzas comerciales y fortalecer la cooperación institucional. Nos ha alentado la apertura, el profesionalismo y la ambición compartida demostrados por nuestros homólogos chilenos.

- Hubo una visita similar hace dos años. ¿Está Chile adquiriendo cada vez más importancia y atractivo para EAU?

- Sin duda. Chile ha sido durante mucho tiempo un socio importante para EAU en América Latina, y la relación continúa fortaleciéndose. Chile ofrece una combinación de estabilidad política, un entorno empresarial transparente, instituciones sólidas e importantes oportunidades en múltiples sectores. También sirve como una puerta de entrada importante a la región latinoamericana en general.

La creciente frecuencia de intercambios de alto nivel refleja el compromiso mutuo de ambos países para ampliar la cooperación y construir una alianza estratégica a largo plazo basada en intereses compartidos y confianza mutua.

Inversión en el MUT

El MUT volvió a ser un lugar de interés para el ministro, porque en la propiedad del centro comercial de Territoria participa el Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) con un 80%. Este fondo soberano, que pertenece al emirato de Abu Dhabi, es uno de los más grandes del mundo, con US$ 900 mil millones en activos bajo administración.

- En la visita anterior, el MUT llevaba menos de un año en operación. ¿Cómo evalúan este proyecto y la inversión realizada?

- El MUT representa un excelente ejemplo de inversión y alianza exitosas a largo plazo entre EAU y Chile. El proyecto demuestra cómo la inversión de EAU puede contribuir no solo al crecimiento económico, sino también a una mejor conectividad, eficiencia operativa, innovación y desarrollo sostenible. Nos complace su progreso y creemos que ilustra el valor de invertir en infraestructura de alta calidad que beneficia a las empresas, las comunidades y la economía en general.

Proyectos como el MUT refuerzan la confianza de los inversionistas y crean una base sólida para explorar oportunidades adicionales en Chile.

- El Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) entre Chile y EAU -el primer acuerdo de este tipo con un país de Medio Oriente- entró en vigor en 2025. ¿Cuál es la evaluación?

- La entrada en vigor del CEPA representa un hito en la relación bilateral y establece un marco moderno para la expansión del comercio, la inversión y la cooperación económica. Aunque aún se encuentra en sus primeras etapas, el acuerdo ya está enviando una señal contundente a las empresas de ambos países al brindar mayor certeza, un mejor acceso a los mercados y un entorno más predecible para la interacción comercial.

Prevemos que los beneficios del acuerdo se harán cada vez más evidentes con el tiempo, a medida que las empresas hagan un mayor uso de sus disposiciones, los flujos de inversión continúen creciendo y se establezcan nuevas alianzas. Más importante aún, el CEPA proporciona una plataforma sólida para elevar la relación económica entre Emiratos Árabes Unidos y Chile a un nuevo nivel y generar oportunidades que beneficiarán a ambas economías durante muchos años.