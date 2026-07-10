EEUU flexibiliza la exportación de tecnología y chips de IA a Emiratos Árabes Unidos

La administración Trump planea flexibilizar las restricciones a las exportaciones de los Emiratos Árabes Unidos, allanando el camino para que el estado del Golfo adquiera una amplia gama de tecnologías avanzadas, incluidos satélites comerciales y semiconductores utilizados para la inteligencia artificial.

Según un comunicado que se publicará la próxima semana, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció que los Emiratos Árabes Unidos ahora cumplen con los requisitos para recibir un trato más favorable en virtud de las leyes de control de exportaciones estadounidenses, citando las medidas adoptadas por el emirato para proteger la tecnología estadounidense sensible. El cambio normativo, publicado este viernes por la Oficina de Industria y Seguridad del departamento, también hizo referencia al apoyo de los Emiratos Árabes Unidos a Estados Unidos en la guerra contra Irán.

La flexibilización de las restricciones a la exportación permite a las empresas de los Emiratos Árabes Unidos comenzar a adquirir chips de IA de última generación de Nvidia, Advanced Micro Devices y Cerebras Systems, tal como se preveía en el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y el país hace más de un año. Dicho acuerdo estipulaba que las empresas suministrarían a G42, la empresa tecnológica estatal emiratí, miles de procesadores para su uso en nuevos centros de datos de IA en la región.

En los últimos años, los Emiratos Árabes Unidos destinan una cantidad considerable de su riqueza petrolera -y capital político- a la infraestructura informática, como parte de un esfuerzo por convertirse en un centro de inteligencia artificial para la región y el Sur global. Esto ocurrió antes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, durante la cual varios centros de datos fueron atacados en el Golfo, lo que generó preocupación sobre la capacidad de la región para atraer inversiones tecnológicas extranjeras.

Con esta medida, la administración reclasificó a los EAU en una nueva categoría que les otorga mayor acceso a productos estadounidenses de alta tecnología, con más exenciones de los requisitos de licencia. Según el comunicado, el gobierno de los EAU y ciertas empresas comerciales autorizadas tendrán acceso sin licencia a equipos informáticos avanzados.

El comunicado citaba los crecientes lazos comerciales entre EEUU y los Emiratos Árabes Unidos, destacando lo que estimaba como inversión extranjera directa procedente de los Emiratos, valorada en más de US$ 1 billón, en áreas que abarcan desde la inteligencia artificial y los metales hasta la aviación y la energía.