El lujoso regalo del zar Nicolás II a su madre que podría batir un nuevo récord en una subasta
Tallado en cristal de roca y adornado con copos de nieve de platino con diamantes rosa engastados, es considerada una de las mejores creaciones de Fabergé para la familia imperial, según la casa de subastas Christie's.
Noticias destacadas
Un huevo imperial de invierno de Fabergé, encargado por el zar Nicolás II como regalo de Pascua para su madre, se subastará la próxima semana y podría batir un récord con un precio estimado de más de US$ 26 millones.
Tallado en cristal de roca y adornado con copos de nieve de platino con diamantes rosa engastados, el huevo de invierno es considerado una de las mejores creaciones de Fabergé para la familia imperial, según la casa de subastas Christie's.
Sentado sobre una base de cristal que parece hielo derritiéndose, el huevo lleva grabado en su interior un diseño de escarcha. Fue diseñado para abrirse y revelar una sorpresa: un intrincado ramo de flores.
El huevo se pondrá a la venta el 2 de diciembre en el evento "El huevo de invierno y obras importantes de Fabergé procedentes de una colección principesca" durante la "Semana Clásica" de subastas de Christie's. Está catalogado con precio estimado de "más de 20 millones de libras esterlinas" (US$ 26,45 millones).
"Se trata de uno de los huevos de Pascua imperiales creados por Fabergé para los Romanov. Y el huevo de invierno es posiblemente el mejor de todos ellos", dijo a Reuters Margo Oganesian, jefa del departamento de Fabergé y obras de arte rusas de Christie's.
"Fue encargado en 1913 como regalo de Nicolás II a su madre, María Feodorovna. Y es asombroso en su diseño, en su artesanía, la técnica que utilizó Fabergé y la historia que hay detrás".
Christie's ya vendió el huevo de invierno en Ginebra en 1994 y en Nueva York en 2002. En ambas ocasiones, estableció un precio récord mundial para un artículo de Fabergé en subasta. En Nueva York se vendió por 9,6 millones de dólares.
En 2007, el huevo Fabergé Rothschild se vendió por 18,5 millones de dólares en una subasta de Christie's.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Fondo compra $ 9.250 millones en mutuos hipotecarios residenciales en primer remate bursátil de la clase de activos
Las operaciones inaugurales en la Bolsa de Productos promediaron de $ 1.854 millones cada una. Fueron intermediadas por la corredora Banglobal y totalizaron 77 títulos.
“Debilita a Chile como destino de inversiones”: el duro diagnóstico de las grandes concesionarias del país ante avance de proyecto “No + Tag”
A juicio del directorio del gremio de las concesionarias, las consecuencias de la iniciativa son “profundamente negativas” para la sostenibilidad del sistema de asociación público-privada.
Controladora británica de Isapre Cruz Blanca presenta solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile ante el Ciadi
Esto implica que Bupa ingresará una millonaria demanda tras fracasar las consultas amistosas con Cancillería, iniciadas luego de los fallos de la Corte Suprema contra las aseguradoras, que desembocaron en una devolución masiva de dineros a los afiliados.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete