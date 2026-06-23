Exbanqueros centrales chilenos repasan los logros de alto crecimiento, baja inflación y las controversias de Alan Greenspan

Destacado por su comunicación, pero con ciertas críticas a su manejo en episodios de desequilibrios financieros es como los exbanqueros centrales chilenos describieron al influyente expresidente de la Fed, quien falleció a los 100 años de edad.

Junto con destacar la extensa trayectoria de Alan Greenspan a la cabeza de la Reserva Federal, tres expresidentes del Banco Central de Chile -junto a economistas locales que pasaron por el organismo- valoraron la estabilidad de precios y crecimiento que logró el influyente economista, quien falleció el lunes a los 100 años de edad. Todo, en un contexto donde -reconocen- hubo sombras.

La presidencia de Vittorio Corbo coincidió con los últimos años de Greenspan en la Fed, lo que los llevó a estar juntos en más de una reunión tanto en Basilea, como en Washington para los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional.

“Era muy articulado, tenía en la cabeza todo, raramente he visto personas con esa capacidad. Explicaba muy bien, eso hizo que fuera también muy exitoso guiando a la Fed en casi 20 años de presidente”, señaló.

Acerca de su legado, destacó que el punto alto fue cuando la economía de Estados Unidos crecía con fuerza, lo que acarreó una gran preocupación por el curso de la inflación y las expectativas de un alza de tasas de interés.

“Él se resistió, explicando que lo que estaba pasando era un aumento de productividad; y la historia muestra que tenía razón”, dijo Corbo.

En esta línea, explicó que los resultados macroeconómicos más notables se traducen en la llamada “gran moderación”, o sea, alto crecimiento, baja inflación, poca volatilidad.

“Eso pasa raramente”, señaló.

““Tuvo resultados macroeconómicos más notables en lo que se llama la “gran moderación”: alto crecimiento, baja inflación, poca volatilidad. Eso pasa raramente”. Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central.

También el expresidente del Banco Central Carlos Massad, reparó en que en sus casi dos décadas a cargo de la Fed, Greenspan tuvo que enfrentar varias crisis, incluida la asiática a fines de los años 90. “Logró mantener inflaciones bajas y fuerte crecimiento económico durante un largo período, pero mantuvo tasas de interés muy reducidas durante mucho tiempo. Esto indujo aumentos excesivos en los precios de activos y un boom inmobiliario, los que a su vez indujeron ajustes depresivos”, dijo.

A su juicio, Greenspan es “un ejemplo de buenas políticas en buenos momentos”, aunque cree que “confió demasiado en los ajustes automáticos del mercado”.

“En todo caso, logró prestigiar a la Reserva Federal”, subrayó.

“Logró mantener inflaciones bajas y fuerte crecimiento económico un largo período, pero mantuvo tasas de interés muy reducidas durante mucho tiempo. Esto indujo aumentos excesivos en los precios de activos y un boom inmobiliario, los que a su vez indujeron ajustes depresivos”. Carlos Massad, expresidente del Banco Central.

Un tema controvertido del exjefe de la Fed, expuso el también expresidente del Banco Central José De Gregorio, fue “su incapacidad de advertir desequilibrios financieros que condujeron a las crisis subprime, así como sus actuaciones en la caída de la bolsa de 1997 y en la burbuja puntocom, conocida como el “Greenspan put”, que indicaban que la Fed actuaría agresivamente ante cualquier problema financiero, lo que debilitó la debida prudencia del sector”.

No obstante, indicó que “en retrospectiva, él mismo reconoció algunos de estos problemas”.

Con todo, afirmó que “entendió adecuadamente el papel de la productividad en la inflación, lo que permitió conciliar el crecimiento con una inflación baja”.

El economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, coincidió con Greenspan mientras ejercía en la división de Finanzas Internacionales de la Reserva Federal. “Esa presencia constante dentro de la institución sugiere a alguien profundamente involucrado en el día a día de la Fed, atento a los flujos de información y a las dinámicas internas”, relató.

Una experiencia que además, aseguró, cuadra con la imagen que muchos de sus contemporáneos y exfuncionarios transmiten: “La de un líder pragmático, de bajo perfil pero influyente, capaz de mantener la estabilidad institucional en medio de crisis como la de 1987, la asiática de 1997 o los atentados del 11-S”.

En términos generales, opinó Andrés Pérez, era reconocido como la persona que logró estabilizar la inflación en Estados Unidos tras los años de Volcker, conduciendo a la Fed en los años de la “Gran Moderación”.

El hoy economista jefe para América Latina de Itaú, quien pasó por la Fed de Nueva York en la era post Greenspan (2015-2016) como analista de coyuntura macroeconómica internacional, agregó que “de todas formas, persistían debates en torno al “Greenspan put” como una estrategia de reacción por parte de la Reserva Federal. Entre algunos, ello habría contribuido a cierta exuberancia en los precios de activos”.