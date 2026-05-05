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Fitch sube calificación de Argentina y José Luis Daza afirma que se abre “un nuevo universo” de inversionistas

"Es un cambio de enorme importancia que expande masivamente el universo de inversionistas elegibles para invertir en deuda soberana y corporativa argentina", destacó el viceministro de Economía.

Por: Bloomberg y Equipo DF

Publicado: Martes 5 de mayo de 2026 a las 19:35 hrs.

Argentina Javier Milei Fitch clasificación reforma
<p>Fitch sube calificación de Argentina y José Luis Daza afirma que se abre “un nuevo universo” de inversionistas</p>

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