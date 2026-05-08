Los precios mundiales de los alimentos alcanzan su nivel más alto en tres años debido a los mayores costos por la guerra en Medio Oriente

Los aceites vegetales, la carne y los cereales impulsaron en abril el índice de precios de productos alimenticios básicos de las Naciones Unidas.

Los precios mundiales de los alimentos subieron a su nivel más alto en más de tres años, ya que la guerra con Irán interrumpió las cadenas de suministro, lo que aumenta la posibilidad de que los consumidores tengan que pagar más.

El índice de precios de productos alimenticios básicos de las Naciones Unidas subió un 1,6% en abril con respecto al mes anterior, impulsado por los aceites vegetales, la carne y los cereales, según un informe publicado el viernes. Esto representa un aumento del 2,5% en comparación con el año anterior.

En su tercer mes, la guerra con Irán ha bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz, lo que ha restringido el flujo de insumos agrícolas esenciales como el diésel y los fertilizantes, e impulsado los precios.

Los elevados precios del petróleo también han impulsado la demanda de biocombustibles; el índice de aceites vegetales de la ONU subió un 5,9% desde marzo, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022.

El índice monitorea los costos de las materias primas, no los precios minoristas, lo que significa que todavía habrá un desfase antes de que el aumento en origen llegue a los consumidores. Aun así, el aumento con respecto al nivel de marzo es la primera señal de que la inflación alimentaria probablemente se acelere, incluso mientras Irán sopesa un acuerdo propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra que comenzó a finales de febrero.

El incremento en el indicador —que monitorea los precios de los cereales, el azúcar, la carne, los lácteos y el aceite vegetal— marca el tercer mes consecutivo de ganancias, tras haber subido por primera vez en cinco meses en febrero.

Carne en máximo histórico

El índice de la carne subió un 1,2% hasta alcanzar un máximo histórico, mientras que el índice de precios de los cereales aumentó un 0,8% debido a la preocupación por el clima y las expectativas de una menor siembra de trigo en 2026, ya que los agricultores consideran sembrar cultivos que requieren menos fertilizantes.

Los productores mundiales ya advierten sobre la disminución de las áreas de cultivo y los rendimientos de las cosechas, con un aumento vertiginoso en el costo del diésel y los fertilizantes desde que comenzó la temporada de lluvias en febrero. Algunos de los principales productores europeos, Francia y Rumania, han señalado una menor producción, ya que los agricultores reducen la siembra de maíz para hacer frente al aumento de los costos de los insumos.

Los precios del azúcar, por su parte, cayeron un 4,7%, tras un fuerte aumento en marzo.