Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

Milei impulsa reforma al banco central argentino para prohibir que financie al Tesoro y reforzar su independencia

Se trata de cambios recomendados por el FMI, cuya directora gerente, Kristalina Georgieva, visitará el vecino país el próximo 28 y 29 de julio.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Lunes 13 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Codelco se desiste de recurso de amparo contra Contraloría luego que organismo anunciara sistema de control alternativo para operaciones societarias de mineras estatales
2
Empresas

Providencia supera a Las Condes en valor de gastos comunes y se acerca al podio de las comunas más caras de la RM
3
DF MAS

Agrourbana, la startup pionera de las lechugas verticales que levantó más de US$ 11 millones cesó operaciones
4
Regiones

La historia del fallido Mall Las Américas llega a su fin en tribunales: ordenan devolver pagos a locatarios
5
DF MAS

El acuerdo con el que Alejandro Gil cierra uno de los mayores flancos legales, tras la era en CLC
6
DF MAS

Habla César Márquez, el único gerente de Codelco desvinculado tras denuncia de sobreproducción: “Esta información siempre estuvo a la vista de todo el mundo: presidente ejecutivo, vicepresidentes, toda la plana ejecutiva y el directorio”
7
Señal DF

Hard discount, el nuevo orden en supermercados que desafía a los proveedores
8
Regiones

Contraloría destapa irregularidades por $ 1.847 millones en Corporación Municipal de Castro por gestión de licencias médicas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete