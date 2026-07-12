Nuevo presidente de la Fed comparece el martes por primera vez ante el congreso para analizar los últimos datos de inflación

La audiencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, estará precedida por la publicación de las cifras del IPC de junio por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, sigla en inglés). Luego, el miércoles, poco después de que la BLS divulgue los datos del Índice de Precios al Productor, Warsh testificará ante un comité del Senado.

Kevin Warsh está a punto de hacer su primera comparecencia ante el Congreso como presidente de la Reserva Federal (Fed), y durante dos días de testimonio tendrá que analizar junto a los legisladores los nuevos datos de inflación de Estados Unidos.

La audiencia del martes ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, que comenzará a las 10:00 horas en Washington, estará precedida por la publicación de las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, sigla en inglés). Luego, el miércoles, poco después de que la BLS divulgue los datos del Índice de Precios al Productor (IPP), Warsh comparecerá ante un comité del Senado.

La reciente caída de los precios de la gasolina probablemente contribuyó a reducir el IPC, que podría registrar su primera disminución mensual desde el inicio de la pandemia en 2020. Sin embargo, el IPP podría mostrar que las presiones inflacionarias en las primeras etapas de la cadena productiva siguen intensificándose, a medida que el impacto energético derivado de la guerra con Irán continúa transmitiéndose al resto de la economía. Los economistas estiman que la variación anual del indicador subyacente —que excluye alimentos y energía— se acelerará a 5,2%, desde 4,9%.

También está previsto que varios otros funcionarios de la Fed intervengan públicamente durante la próxima semana, en una señal de que el silencio que se instaló en el banco central tras la llegada de Warsh al cargo podría estar comenzando a disiparse.

Entre las actividades destacadas figura un discurso el lunes del gobernador de la Fed Christopher Waller; declaraciones el miércoles del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, y de la gobernadora Lisa Cook; y discursos el jueves del vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, de la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, y del presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid.

“Actualmente, los mercados asignan una probabilidad de 24% a un alza de tasas en julio, una cifra demasiado baja como para pensar que la Fed realmente vaya a actuar ese mes", señaló Andrew Sacher, economista jefe de Bloo,mberg para Estados Unidos. "Para que esa probabilidad aumente significativamente sería necesario tanto un IPC más alto de lo esperado como un presidente de la Fed abiertamente restrictivo en su comparecencia del martes, y creemos que ambos escenarios son poco probables”.

El calendario económico estadounidense de la semana se completa con la publicación de las ventas minoristas el jueves y, el viernes, con datos sobre producción industrial, inicios de construcción de viviendas y confianza del consumidor.