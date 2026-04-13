OPEP sufre desplome récord de producción por la guerra en Medio Oriente
En paralelo, la OPEP recortó su proyección de demanda para el segundo trimestre, aunque mantuvo sin cambios la estimación anual.
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La producción de crudo de la OPEP registró el mes pasado una caída récord, ya que el conflicto en Medio Oriente frenó las exportaciones desde miembros clave, mostraron datos del grupo.
La producción de la organización se desplomó en 7,88 millones de barriles diarios, hasta 20,79 millones al día en marzo, impulsada por pérdidas en Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, según un informe mensual de su secretariado visto por Bloomberg News. Se trata de la caída más pronunciada en datos que se remontan a la década de los ‘80.
El conflicto entre una alianza de Estados Unidos e Israel e Irán ha mantenido cerrada durante seis semanas la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, obligando a productores regionales a paralizar producción. Esto ha disparado los precios de productos como combustible para aviones, diésel y gasolina, amenazando a la economía global con una ola de inflación.
Los futuros internacionales del petróleo se transaban cerca de US$ 102 por barril en Londres el lunes, mientras el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó un bloqueo los flujos iraníes desde Ormuz tras no lograr una solución diplomática durante el fin de semana, frente a lo cual Teherán amenaza con represalias.
La caída supera un descenso de 6,28 millones de barriles en mayo de 2020, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados redujeron producción mientras la demanda global de combustibles colapsaba durante la pandemia de Covid-19. Es similar a la estimación de la encuesta mensual de Bloomberg, publicada la semana pasada.
Irak sufrió la mayor baja en marzo, con una caída de 2,56 millones de barriles diarios, hasta 1,63 millones al día, según el informe elaborado por el departamento de investigación de la organización con sede en Viena. Le siguió de cerca Arabia Saudita, con una baja de 2,31 millones, hasta 7,8 millones al día.
La OPEP redujo sus estimaciones para la demanda global de petróleo en el segundo trimestre en 500 mil barriles diarios, aunque alzas compensatorias en la segunda mitad del año dejaron sin cambios el nivel anual.
Antes de que estallara la guerra el 28 de febrero, naciones clave de la OPEP+ habían estado reactivando producción paralizada varios años antes. En una videoconferencia mensual el 5 de abril, acordaron un aumento simbólico para mayo para continuar ese proceso. Volverán a reunirse el 3 de mayo.
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