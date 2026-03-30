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Powell sostiene que las expectativas de inflación de largo plazo se mantienen contenidas en EEUU

Además, el presidente de la Fed señaló que están "observando muy cuidadosamente” las turbulencias en torno al crédito privado.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 30 de marzo de 2026 a las 16:16 hrs.

Jerome Powell FED Reserva Federal Bonos inflación guerra
<p>Jerome Powell participó este lunes de un evento en la Universidad de Harvard. Crédito: Bloomberg</p>

Jerome Powell participó este lunes de un evento en la Universidad de Harvard. Crédito: Bloomberg

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