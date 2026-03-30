Powell sostiene que las expectativas de inflación de largo plazo se mantienen contenidas en EEUU

Jerome Powell participó este lunes de un evento en la Universidad de Harvard. Crédito: Bloomberg

Además, el presidente de la Fed señaló que están "observando muy cuidadosamente” las turbulencias en torno al crédito privado.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que las expectativas de inflación de largo plazo parecen estar contenidas en Estados Unidos, aunque el banco central las está monitoreando cuidadosamente mientras evalúa el impacto de la guerra en Medio Oriente.

Las expectativas de inflación parecen estar “bien ancladas más allá del corto plazo”, dijo Powell este lunes durante un evento en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Aunque reconoce que los funcionarios del Central estadounidense podrían necesitar responder al impacto del conflicto, indicó que aún no es el caso. “No sabemos cuáles serán los efectos económicos (...) Sí creemos que nuestra política está en una buena posición para esperar y ver”, añadió.

Los precios del petróleo han subido significativamente desde que comenzó la guerra hace un mes, lo que podría impulsar presiones inflacionarias y, al mismo tiempo, afectar la demanda de los consumidores y el crecimiento económico. Un escenario así plantearía desafíos para la formulación de políticas de la Fed, ya que el banco central busca fomentar tanto el máximo empleo como una inflación estable.

“La tendencia es mirar a través de cualquier tipo de shock de oferta, pero un aspecto crítico y esencial de eso es que hay que monitorear cuidadosamente las expectativas de inflación”, dijo Powell.

Los bonos del Tesoro subieron tras sus declaraciones y las acciones también registraron alzas.

Crédito privado

En las últimas semanas, la volatilidad en el espacio de crédito privado ha inquietado a los inversionistas sobre el sector, llevando a algunos a exigir retiros anticipados. Algunos fondos de crédito privado también han bloqueado a los inversionistas para retirar su dinero.

Consultado sobre la turbulencia, Powell dijo que “lo estamos observando muy cuidadosamente” y que se está produciendo una corrección en el sector.

“Soy reacio a decir algo que sugiera que estamos minimizando el riesgo, pero estamos buscando conexiones con el sistema bancario y cosas que podrían, ya sabes, derivar en contagio”, afirmó. “No vemos eso por ahora”.