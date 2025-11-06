Senadores de EEUU no llegan a un acuerdo y el cierre del Gobierno va rumbo a los 37 días

Si los demócratas y los republicanos logran alcanzar un acuerdo para reabrir el Gobierno esta semana, las agencias seguirían probablemente cerradas durante días.

Los demócratas del Senado de Estados Unidos siguieron resistiéndose a llegar a un acuerdo para poner fin al cierre récord del Gobierno este jueves, a pesar de las propuestas republicanas para revertir los despidos de empleados federales como parte de un intento de reabrir las agencias cerradas.

Los demócratas pasaron casi dos horas en su segunda reunión a puerta cerrada en el día número 36 del cierre de Gobierno más largo en la historia del país, que ha suspendido temporalmente a unos 750.000 empleados federales, ha obligado a miles a trabajar sin sueldo y ha cortado la ayuda alimentaria y subsidios de millones de estadounidenses.

Se espera que en los próximos días se abra un nuevo punto de presión, ya que los principales aeropuertos estadounidenses se preparaban para un recorte del 10% en los vuelos de las aerolíneas debido a la falta de pago de los controladores aéreos.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, describió la sesión como "una reunión muy buena y productiva", aunque otros legisladores no se mostraron tan optimistas. "No sé hasta qué punto fue productivo", dijo el senador John Fetterman, de Pensilvania, que apoya un proyecto de ley a corto plazo para reabrir el Gobierno.

Los republicanos dijeron que ofrecieron a los demócratas una vía para reabrir el Gobierno que incluía una medida de financiación provisional a corto plazo y un paquete de proyectos de ley de asignaciones de todo el año para pagar los programas de agricultura, incluida la asistencia alimentaria, la construcción militar, los asuntos de veteranos y la rama legislativa.

En las conversaciones bipartidistas, los republicanos también se han mostrado abiertos a revertir algunos de los despidos masivos de trabajadores federales ordenados por la Casa Blanca y proteger los empleos federales de futuros recortes.

Los demócratas han pedido repetidamente a Trump que comience las negociaciones sobre la atención médica, una perspectiva que los republicanos dicen que debería llegar solo después de la reapertura del Gobierno.

Si los demócratas y los republicanos del Senado logran alcanzar un acuerdo para reabrir el Gobierno esta semana, las agencias seguirían probablemente cerradas durante días. Tal medida requeriría la aprobación de la Cámara de Representantes antes de que Trump pueda firmarla como ley.