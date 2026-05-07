Tribunal comercial de EEUU declara ilegales los últimos aranceles de 10% de Trump

Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan concedió el jueves una solicitud de un grupo de pequeñas empresas y de estados liderados mayoritariamente por demócratas.

Los aranceles globales de 10% del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron declarados ilegales por un tribunal comercial federal, en un nuevo golpe a la agenda económica de la administración, varios meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara gravámenes anteriores que él había impuesto.

Un dividido panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan concedió el jueves una solicitud de un grupo de pequeñas empresas y dos docenas de estados liderados mayoritariamente por demócratas para anular los aranceles.

Trump impuso en febrero los gravámenes de 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que nunca antes había sido invocada.

Por ahora, el tribunal solo bloqueó de inmediato que la administración aplicara los aranceles contra las dos empresas que demandaron y el estado de Washington.

La decisión es el revés más reciente para el esfuerzo del Presidente por imponer aranceles sin la intervención del Congreso. Gravámenes anteriores —anulados por la Corte Suprema el 20 de febrero— fueron emitidos bajo una ley diferente, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA.

En ese caso, los jueces resolvieron que Trump había excedido su autoridad, lo que desató una carrera legal de los importadores por reembolsos de casi US$ 170 mil millones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría impugnar el último fallo del tribunal comercial llevando el caso ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal, que falló contra la administración Trump durante la disputa arancelaria anterior.