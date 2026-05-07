Tribunal comercial de EEUU declara ilegales los últimos aranceles de 10% de Trump
Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan concedió el jueves una solicitud de un grupo de pequeñas empresas y de estados liderados mayoritariamente por demócratas.
Noticias destacadas
Los aranceles globales de 10% del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron declarados ilegales por un tribunal comercial federal, en un nuevo golpe a la agenda económica de la administración, varios meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara gravámenes anteriores que él había impuesto.
Un dividido panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan concedió el jueves una solicitud de un grupo de pequeñas empresas y dos docenas de estados liderados mayoritariamente por demócratas para anular los aranceles.
Trump impuso en febrero los gravámenes de 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que nunca antes había sido invocada.
Por ahora, el tribunal solo bloqueó de inmediato que la administración aplicara los aranceles contra las dos empresas que demandaron y el estado de Washington.
La decisión es el revés más reciente para el esfuerzo del Presidente por imponer aranceles sin la intervención del Congreso. Gravámenes anteriores —anulados por la Corte Suprema el 20 de febrero— fueron emitidos bajo una ley diferente, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA.
En ese caso, los jueces resolvieron que Trump había excedido su autoridad, lo que desató una carrera legal de los importadores por reembolsos de casi US$ 170 mil millones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría impugnar el último fallo del tribunal comercial llevando el caso ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal, que falló contra la administración Trump durante la disputa arancelaria anterior.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La gira tech del canciller Pérez Mackenna y de la ministra Lincolao: reuniones en Silicon Valley con Nvidia, Google y Apple
En el marco del programa Choose Chile, los secretarios de Estado se reunieron con grandes empresas tecnológicas para promover la inversión y la formación de capital humano en el país.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete