Airbus advierte sobre problemas de calidad en algunos paneles del avión A320

Las acciones de la compañía cayeron más del 10% el lunes, a su nivel más bajo desde abril, después de que Reuters informara sobre el problema de producción. Las acciones redujeron posteriormente sus pérdidas antes de cerrar con una baja del 5,5%.

Airbus advirtió que problemas de calidad afectan a un número limitado de paneles del fuselaje de su avión más vendido, el A320, lo que se suma a los desafíos más amplios que enfrenta el grupo aeroespacial europeo en su afán por cumplir su ambicioso objetivo de entrega de aviones para finales de año.

La compañía confirmó el lunes que estaba inspeccionando todos los aviones potencialmente afectados por el problema, que según dijo se debía a "un problema de calidad del proveedor que afectaba a un número limitado de paneles metálicos del A320". Airbus afirmó que estaba adoptando un enfoque conservador y que creía que solo algunos aviones requerirían medidas adicionales.

"El origen del problema ha sido identificado y contenido, y todos los paneles de nueva producción cumplen con todos los requisitos", añadió. Un portavoz declinó hacer comentarios sobre si el fallo de calidad había afectado a los aviones en servicio.

El lunes, los inversores ya asimilaban las consecuencias de una actualización de software requerida para unos 6.000 aviones A320 durante el fin de semana. Si bien la mayoría de las aerolíneas lograron contener importantes interrupciones en sus servicios implementando la actualización con relativa rapidez, la directiva —la más importante en la historia de Airbus— sorprendió a los inversores y a la industria. El A320 es el avión comercial más vendido del mundo de todos los tiempos.

Este problema se suma a los desafíos que enfrenta el grupo europeo aeroespacial y de defensa en su objetivo de cumplir su ambicioso objetivo de entregar unos 820 aviones a sus clientes de aerolíneas para finales de año. Airbus ha logrado consolidar su liderazgo sobre Boeing en los últimos años, mientras que su rival estadounidense ha lidiado con las consecuencias de dos accidentes mortales de su avión 737 Max, así como con los desafíos de producción.

Los inversores siguen de cerca los objetivos de entrega de los fabricantes de aviones, ya que son una métrica clave para el flujo de caja y los ingresos, ya que las aerolíneas pagan la mayor parte del coste de los aviones en el momento de la entrega. Ya se creía que Airbus tenía dificultades para alcanzar su objetivo de entrega de aviones debido a las persistentes interrupciones en la cadena de suministro, incluida la falta de motores.

La compañía también ha tenido que afrontar problemas de motor en sus nuevos aviones A320, impulsados ​​por Pratt & Whitney, lo que ha obligado a retirar cientos de aviones de servicio para su mantenimiento.

El lunes, los analistas de Vertical Research redujeron su pronóstico de entregas para todo el año de 823 a 790 aviones y ajustaron las previsiones de ganancias y flujo de caja libre para todo el año.

Rob Stallard, analista de Vertical, declaró en una nota a sus clientes que los indicios apuntaban a que el problema del panel "retrasó algunas entregas en noviembre, lo que deja a Airbus con un gran reto por delante en diciembre si quiere alcanzar su objetivo de alrededor de 820 entregas este año".

Airbus aún necesitaría entregar 133 aviones a sus clientes en diciembre para alcanzar el objetivo reducido de Vertical de 790 aviones, según Stallard, señalando que esto estaría "cerca del récord mensual de Airbus antes del Covid-19, de 138 en diciembre de 2019".