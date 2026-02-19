Bill Gates se baja de cumbre de IA en India en medio de controversia por Epstein

Bill Gates se restó de ofrecer el discurso principal en una cumbre global de inteligencia artificial (IA) de alto perfil en India, mientras la Fundación Gates continúa gestionando las repercusiones por las interacciones de su presidente con Jeffrey Epstein.

La organización filantrópica señaló el jueves que la decisión de último minuto se tomó “tras una cuidadosa consideración” y “para asegurar que el foco permanezca en las prioridades clave de la cumbre de IA”.

La salida del cofundador de Microsoft se produce tras la controversia por la relación de Gates con Epstein durante varios años después de la condena del financista en 2008 por solicitar servicios sexuales de una menor de edad.

El primer ministro Narendra Modi es anfitrión de la cumbre esta semana en Nueva Delhi, con la asistencia de los principales ejecutivos mundiales de IA, incluido Sam Altman, de OpenAI, así como más de 20 jefes de Estado y de Gobierno, como el presidente francés Emmanuel Macron.

La entidad filantrópica, con activos por US$ 86 mil millones, ha intentado gestionar las repercusiones del último conjunto de archivos sobre Epstein, que también incluía comunicaciones entre su personal y el desacreditado financista sobre un plan de recaudación de fondos que no prosperó.

El FT informó la semana pasada que el director ejecutivo de la fundación, Mark Suzman, dijo a los empleados en una reunión interna que se sentía “manchado” por la asociación con Epstein.

"Chicas rusas"

Gates no ha sido acusado de participación en los abusos sexuales de Epstein. Borradores de correos electrónicos en la cuenta de Epstein afirmaban que Gates intentó ocultar una enfermedad de transmisión sexual a su entonces esposa, Melinda French Gates, tras mantener relaciones sexuales con “chicas rusas”.

Un portavoz de Gates señaló que las acusaciones son “absolutamente absurdas y completamente falsas”, y que solo demuestran la “frustración” de Epstein por no tener una relación continua con Gates. Gates ha dicho públicamente que “lamenta haber tenido cualquier vínculo con Epstein”.