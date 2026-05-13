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BYD afirma que carga ultrarrápida en sólo cinco minutos ayudará a sus autos eléctricos a ganar cuota de mercado frente a los modelos a gasolina

El grupo planea instalar 20.000 estaciones de carga rápida en China y 6.000 a nivel internacional durante los próximos 12 meses, aseguró su vicepresidenta ejecutiva, Stella Li.

Por: Financial Times

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 08:16 hrs.

BYD autos eléctricos electromovilidad Multinacionales
<p>BYD, que el año pasado superó a Tesla como el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, presentó hace un año su tecnología de carga ultrarrápida. (Fotos: Reuters)</p>

BYD, que el año pasado superó a Tesla como el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, presentó hace un año su tecnología de carga ultrarrápida. (Fotos: Reuters)

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