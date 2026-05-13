BYD afirma que carga ultrarrápida en sólo cinco minutos ayudará a sus autos eléctricos a ganar cuota de mercado frente a los modelos a gasolina

BYD, que el año pasado superó a Tesla como el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, presentó hace un año su tecnología de carga ultrarrápida. (Fotos: Reuters)

El grupo planea instalar 20.000 estaciones de carga rápida en China y 6.000 a nivel internacional durante los próximos 12 meses, aseguró su vicepresidenta ejecutiva, Stella Li.

BYD aseguró que su tecnología de carga ultrarrápida eliminará la última barrera para que los consumidores se pasen a los vehículos eléctricos, lo que le permitirá atraer a más clientes en China y Europa, alejándolos de los motores de combustión interna.

BYD desarrolló una tecnología de carga rápida que permite cargar un vehículo eléctrico en tan solo cinco minutos, un avance que, según la compañía, podría impulsar su competencia con los autos de gasolina a nivel mundial.

"Ahora BYD tiene la oportunidad de participar en el 100% del mercado", declaró Stella Li, la máxima ejecutiva internacional del grupo, en la Cumbre del Futuro del Automóvil del Financial Times el miércoles. "Con la tecnología de carga ultrarrápida, en el futuro podremos competir en igualdad de condiciones con los coches de gasolina".

Puso como ejemplo el mercado británico, donde el fabricante chino tiene una presencia significativa, pero consideraba que el 70% del mercado era «intocable» para su oferta de vehículos eléctricos.

Stella Li

BYD, que el año pasado superó a Tesla como el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, presentó hace un año su tecnología de carga ultrarrápida, que permite cargar un vehículo eléctrico casi tan rápido como repostar gasolina. Ahora planea instalar 3.000 estaciones de carga rápida en Europa como parte de su expansión internacional.

Algunos ejecutivos de la competencia han cuestionado si la carga ultrarrápida provocará una degradación más rápida de las baterías y ejercerá presión sobre las redes eléctricas existentes.

Li, vicepresidenta ejecutivo de BYD, afirmó que la compañía utilizará sus sistemas de almacenamiento de baterías para evitar la sobrecarga de las redes eléctricas y también mencionó el uso de energía solar.

“No solo resolvemos el problema de la velocidad de carga, sino también el de la seguridad y la durabilidad”, declaró Li. “Además, logramos que la recarga sea tan rápida como repostar. Esto eliminará la última barrera para que la gente se pase al coche eléctrico”.

BYD ha estado ampliando su red de concesionarios y su gama de productos para expandirse en Europa, ante la presión que han sufrido las ventas en China. En abril, lanzó su marca de vehículos eléctricos premium Denza con el modelo Z9GT. Este vehículo puede cargarse al 70% en cinco minutos.

Miles de estaciones de carga

Li indicó que el grupo planea instalar 20.000 estaciones de carga rápida en China y 6.000 a nivel internacional durante los próximos 12 meses.

BYD apuesta fuerte por su tecnología de carga ultrarrápida para revertir la caída de las ventas y lograr márgenes muy sólidos en China, que han disminuido en los últimos ocho meses.

La ejecutiva también afirmó que BYD está impulsando con gran determinación sus planes para desarrollar su tercera fábrica en Europa, con el objetivo no solo de ensamblar automóviles localmente, sino también de producir componentes en la región.

Sin embargo, el grupo no desea compartir plantas con fabricantes de automóviles europeos en dificultades que buscan socios para aprovechar parte de su capacidad subutilizada; prefiere gestionar las plantas por sí mismo o adquirirlas en su totalidad.

"Es mejor gestionarlas nosotros mismos. Es muy difícil pedir permiso. No formamos parte de esa filosofía", declaró Li. "Trabajamos con mucha rapidez y tomamos decisiones en cinco minutos".

Li añadió que BYD está en conversaciones con "todos los fabricantes de automóviles" y con fabricantes europeos sobre otras colaboraciones y tipos de alianzas más allá del ensamblaje de automóviles, incluyendo el sector de las baterías.

Los fabricantes de automóviles en Europa, incluyendo Stellantis (propietaria de Peugeot), Volkswagen y Nissan, han estado conversando cada vez más con sus rivales chinos sobre la posibilidad de integrarlos en sus operaciones y compartir la capacidad de producción disponible, dado que las ventas en la región no se han recuperado a los niveles previos a la pandemia de Covid-19.