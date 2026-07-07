¿Cómo busca Mark Zuckerberg recuperar terreno en la carrera por la IA? Estas son las nuevas apuestas de Meta

Muse Spark Image se integrará en el chatbot de IA del gigante tecnológico y en su aplicación de fotos de Instagram. Además prueba gafas con IA de "superdetección" que pueden capturar cada momento.

Meta lanzó su primer modelo de generación de imágenes desde que su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, emprendiera una profunda renovación de los esfuerzos de la compañía en el campo de la inteligencia artificial, en una carrera contrarreloj para alcanzar a rivales como OpenAI y Google.

La plataforma de redes sociales valorada en US$ 1,6 billones (millón de millones) presentó este martes Muse Spark Image, que, según la compañía, utiliza "razonamiento avanzado para comprender indicaciones complejas" y que se integrará en su propio chatbot Meta AI.

Según la compañía, el modelo se utilizaría para potenciar las nuevas funciones de edición de la aplicación de fotos de Instagram de Meta y se integraría en el conjunto de herramientas que utilizan los anunciantes para generar publicidad para la plataforma.

Este lanzamiento se produce tres meses después de que Meta lanzara su primer modelo Muse Spark, que era multimodal -lo que significa que puede procesar varios tipos de datos- pero producía resultados únicamente en formato de texto.

Meta también anunció este martes que está desarrollando un nuevo modelo de vídeo llamado Muse Video.

Modelos cerrados de IA

Durante el último año, Zuckerberg invertió miles de millones de dólares en el desarrollo de infraestructura de IA y en la captación de los mejores talentos en inteligencia artificial, en un esfuerzo por alcanzar a sus rivales Google, OpenAI y Anthropic.

Encargó a un nuevo equipo de investigadores de IA en un laboratorio secreto llamado "TBD" (sigla en inglés de Por Determinar) que se centrara en impulsar el desarrollo de modelos de vanguardia. El equipo está dirigido por Alexandr Wang, fundador de Scale AI.

El impulso se produjo después de que su modelo de lenguaje Llama 4, lanzado en abril de 2025, se quedara rezagado con respecto a sus competidores. Meta también tuvo dificultades para desarrollar modelos de imagen y vídeo de vanguardia. En su lugar, el año pasado optó por firmar un acuerdo multimillonario de varios años con la empresa emergente de IA Midjourney para utilizar su tecnología de generación de imágenes.

Meta dejará de usar Midjourney para ciertas funciones de generación de imágenes y lo reemplazará con Muse Spark Image, según una persona familiarizada con el asunto. Midjourney seguirá siendo la base de algunas funciones de generación de video de Meta, pero con el tiempo también será reemplazado por Muse Video, agregó la misma fuente.

Zuckerberg se enfrentó a una presión cada vez mayor para justificar el creciente gasto de la empresa en inteligencia artificial y recientemente recortó el 10% de su plantilla, lo que perjudicó la moral de los empleados.

Las acciones de Meta subieron casi un 9% en una sola sesión la semana pasada tras la noticia de que la compañía está estudiando la posibilidad de establecer un negocio de computación en la nube para vender cualquier excedente de capacidad de procesamiento.

La versión original de Muse Spark se considera una mejora con respecto a Llama 4, pero Zuckerberg y Wang reconocieron que aún estaba rezagada en cuanto a codificación y capacidades de agente que permiten a los bots de IA operar de forma independiente.

A diferencia de los modelos Llama anteriores de Meta, que eran "abiertos" —es decir, disponibles para que los desarrolladores los modificaran libremente—, Muse Spark es un modelo más pequeño y cerrado, lo que dificulta su evaluación. Meta prometió que algunas empresas y desarrolladores tendrían acceso al modelo a través de una interfaz de programación de aplicaciones privada, pero esto se retrasó repetidamente.

Muse Spark Image superó a los modelos líderes de Google y SpaceXAI de Elon Musk en las pruebas de referencia para la conversión de texto a imagen y la edición, según las clasificaciones de Arena. Arena elabora tablas de clasificación a partir de los votos de los evaluadores que tienen acceso anticipado a la plataforma independiente, quienes clasificaron a Muse Spark Image por debajo del modelo GPT Image 2 de OpenAI, lanzado en abril.

Gafas con IA de "superdetección"

Meta está probando un prototipo de gafas con inteligencia artificial de "superdetección" que utilizarían cámaras y grabaciones de audio para capturar cada momento del usuario, a medida que se adentra en el controvertido mercado de los dispositivos que todo lo ven y todo lo oyen.

Según varias fuentes familiarizadas con el asunto, la plataforma de redes sociales, valorada en US$ 1,5 billones, está desarrollando una nueva línea de gafas inteligentes que capturarían audio de forma continua mientras toman fotos cada pocos segundos. Posteriormente, el usuario podría utilizar inteligencia artificial para consultar lo que vio o escuchó, o recordar su día.

Las gafas han suscitado debates internos sobre cómo abordar los nuevos desafíos en materia de privacidad, incluyendo el hecho de que quienes no las usan consideran que la tecnología es invasiva.

En las gafas inteligentes con IA actuales de Meta, un LED en la esquina de la montura se ilumina para avisar a los demás cuando el usuario está tomando fotografías o grabando vídeos.

Sin embargo, según varias personas familiarizadas con el asunto, los ejecutivos planean no activar el LED cuando se utilicen las funciones de superdetección. Esto dificultaría que los transeúntes supieran cuándo están siendo grabados, lo que podría intensificar las preocupaciones sobre la privacidad en torno a esta tecnología. No obstante, varias fuentes indicaron que estos planes aún podrían cambiar.

Según las fuentes, las funciones de superdetección también podrían activarse en las gafas existentes de Meta mediante una actualización de software.

Esta decisión se produce después de que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, argumentara que las gafas con inteligencia artificial podrían algún día reemplazar al teléfono inteligente como el principal dispositivo que la gente utiliza para acceder a herramientas de IA, como la traducción o los chatbots.

Meta prepara gafas con IA y máxima privacidad

En uno de los sistemas propuestos, Meta no almacenaría las grabaciones de vídeo ni de audio sin procesar, ni las pondría a disposición del usuario, según indicaron varias personas. En su lugar, se extraerían los metadatos de dicho audio e imágenes y se subirían al servidor para que la IA de Meta los analizara, lo que, según sus defensores, tendría menos implicaciones para la privacidad.

La compañía también está debatiendo si los datos recopilados a través de las gafas y sus funciones podrían utilizarse para entrenar sus propios modelos de IA, mientras invierte miles de millones en competir con empresas como OpenAI, Google y Anthropic en la carrera por la inteligencia artificial .

Meta declinó hacer comentarios sobre "prototipos internos", pero afirmó que su enfoque se centra en "la privacidad integrada desde el principio". También mencionó un proyecto reciente de investigación sobre dispositivos portátiles con IA, Aria, que, según indicó, "utiliza tecnologías de protección de la privacidad para ayudar a las personas sin capturar fotos ni vídeos como lo hacen las cámaras tradicionales", incluyendo funciones que convierten automáticamente el habla en texto legible.

El medio The Information ya informó anteriormente sobre algunos detalles del proyecto de gafas supersensoriales.

Zuckerberg hizo alusión a esta tecnología durante la presentación de resultados del primer trimestre de Meta, diciendo que quería que las gafas evolucionaran desde "poder responder preguntas hasta poder ser un agente personal que te acompañe durante todo el día, ayudándote a recordar cosas y a alcanzar tus objetivos".

Meta también está explorando otros tipos de dispositivos siempre activos, más allá de las gafas. En diciembre, adquirió Limitless, fabricante de colgantes con inteligencia artificial, que pueden grabar y transcribir conversaciones en tiempo real y permitir a los usuarios buscar esa información a través de la aplicación de la compañía.

Meta frena su costoso intento de construir un "metaverso" lleno de avatares que requiere auriculares para acceder a él, después de que el concepto no lograra la aceptación de los consumidores.

Dudas de privacidad

En cambio, reorienta su estrategia de realidad virtual y aumentada hacia las gafas con IA tras el éxito de sus Meta Ray-Ban, unas gafas inteligentes con altavoces y cámaras integrados, vendidas en colaboración con el grupo óptico EssilorLuxottica. El mes pasado, Meta lanzó una versión aún más económica de esas gafas, incluyendo un modelo con monturas diseñadas por la influencer Kylie Jenner.

Una versión más avanzada de las gafas Ray-Ban, lanzada el año pasado, incluye una pantalla que puede superponer mensajes de texto o videollamadas en una de las lentes.

Con estas gafas de alta capacidad de detección, es probable que Meta se enfrente a nuevos desafíos legales y regulatorios, así como a una fuerte resistencia por parte de los consumidores preocupados por su privacidad.

Los expertos en privacidad argumentan que los dispositivos siempre activos podrían infringir las leyes de privacidad de datos o de datos biométricos, por ejemplo. Tampoco está claro si la empresa o el usuario serán responsables de cualquier infracción de las leyes sobre escuchas telefónicas, ya que en varios estados de EEUU sigue siendo ilegal grabar el audio de un tercero sin su consentimiento.

Algunos abogan por una nueva regulación para abordar este sector emergente. "No existe una sola ley que abarque todas las formas peligrosas en que se han diseñado y construido estas herramientas", afirmó Woodrow Hartzog, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston. "Los legisladores deben tomar esto en serio y actualizar la normativa para adaptarse a esta realidad de dispositivos siempre conectados y con capacidad de vigilancia constante".

Las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta ya no se iluminan cuando el usuario utiliza la IA para hacer preguntas sobre el mundo que le rodea. En un documento de política de 2025, Meta afirmó: "Si el LED parpadeara durante periodos prolongados (como cuando hay una interacción con la IA), la gente podría dejar de notarlo, lo que reduciría la percepción de cuándo se están capturando fotos o vídeos para su posterior uso".

Sin embargo, añadió que cuando se utilicen gafas para funciones de IA, se tomarán "medidas para proteger la privacidad de las personas, como eliminar información clave que permita identificarlas".

Meta enfrenta problemas de privacidad relacionados con las gafas Ray-Ban existentes. En febrero, contratistas en Kenia informaron a la prensa que tuvieron que ver material explícito capturado por las gafas, como imágenes de usuarios teniendo relaciones sexuales o yendo al baño. El mes pasado, la revista Wired también descubrió código para un sistema de reconocimiento facial integrado en la plataforma de gafas inteligentes de Meta, pero que no había sido publicado. La compañía posteriormente eliminó el sistema.