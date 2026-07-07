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¿Cómo busca Mark Zuckerberg recuperar terreno en la carrera por la IA? Estas son las nuevas apuestas de Meta

Muse Spark Image se integrará en el chatbot de IA del gigante tecnológico y en su aplicación de fotos de Instagram. Además prueba gafas con IA de "superdetección" que pueden capturar cada momento.

Por: Financial Times

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 16:35 hrs.

Meta IA Mark Zuckerberg
<p>¿Cómo busca Mark Zuckerberg recuperar terreno en la carrera por la IA? Estas son las nuevas apuestas de Meta</p>

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